Det är underbart att läsa! – Hur får vi barnen att lämna skärmen för den goda boken?

Det var med en hisnande frihetskänsla jag som barn närmade mig bokhyllan. Var jag ensam hemma var läget det bästa. Då kunde jag stryka med pekfingret över titlarna och på måfå ta ut dem som verkade mest barnförbjudna. Amerikanska deckare med blodiga knivar på omslagen eller ögonbrynshöjande intim-scener á Jackie Collins ”Hollywoodfruar” och Jean M. Auels ”Grottbjörnens folk”. Det var genom dessa ensamma stunder i min familjs mångfacetterade bibliotek som jag började kika över staketet till vuxenvärlden. När jag blev äldre lärde jag och mina vänner oss var de snuskigaste böckerna fanns. De som lockade fram höga skrik och hysteriskt fnitter. Hos oss fanns bara familjeläkarboken med anatomiska beskrivningar av kroppen. Inte mycket att förfäras över mer än beskrivningar av olika könssjukdomar. Desto roligare var det hos en av mina vänner, vars föräldrar ägde en knastertorr bok illustrerandes olika sexställningar. Vi förstod inte mycket av de tecknade, fullständigt intetsägande figurerna (tänk trafikgubbar), som på de mest omöjliga vis – och med hjälp av olika möbler - försökte ta in den enas snopp i den andras slida. Vi blev perplexa. Hur många sätt fanns det egentligen att göra ”det” på? Vuxna som i övrigt var så ospänstiga? Blev de så här när de skulle göra barn?

Tröskeln till bokhyllan var, så att säga, låg från start. Det var också här jag lärde känna poeter som Karin Boye, Pär Lagerkvist och Tomas Tranströmer, och lät mammas och pappas ungdomsböcker med röda och gröna ryggar slukas i samma tuggor som Agneta Pleijel och Vibeke Olsson, Dostojevskij och Kafka, uråldriga kartböcker och kriminalromaner med minst 30 år på nacken. Det var i litteraturens universum jag upptäckte världen, det var här jag gjorde de längsta resorna och fick de djupaste insikterna om andra människors öden och förutsättningar.

Jag vet att situationen hade varit en annan om jag varit barn idag. Då hade inte bokhyllan pockat på min uppmärksamhet, utan istället skulle jag googla och youtuba. Det gör ont att tänka på skillnaden mellan samlagsboken från 1980-talet och sökresultatet av ordet ”sex” på nätet. Det gör också ont att tänka på de blodiga deckaromslagen i kontrast mot de fasansfulla bilder och filmer från en iskall verklighet som lätt går att klicka fram idag.

Det är tydligt för mig och många i min generation att våra barn inte dras frivilligt till bokhyllan. Varför skulle de? Vad är väl en ogenomtränglig textmassa kontra sprakande rörligt material? Vad är väl en klatschig och dräpande formulering gentemot en dramaturgi på 300 sidor som kräver koncentration och uthållighet? Vad är väl en dammig gammal bok i jämförelse med en gnistrande Hollywood-version av samma berättelse?

Nyligen lades ett förslag fram på en ny lagstiftning som ska garantera alla elever en likvärdig tillgång till skolbibliotek. Förre MP-språkröret – numera folkhögskolläraren - Gustav Fridolin, juristen Anna Medin och undervisningsrådet Tove Meyer lyfter fram minskningen av barns frivilliga läsning som särskilt bekymmersam. Utredarna hänvisar till ett flertal nattsvarta undersökningar som bland annat visar att en majoritet av svenska 15-åringar bara läser om de måste (Pisa-undersökningen), och att det idag är färre än hälften av alla fjärdeklassare som ens tycker om att läsa, att jämföra med en majoritet av eleverna för cirka 20 år sedan (PIRLS). Utredarna skriver: ”I längden är det här ohållbart. Att läsa obehindrat kräver övning som inte bara kan åstadkommas under skolans lektioner. Den frivilliga läsningen spelar stor roll.” Utredarna av lagförslaget går så långt som att definiera ”en läsande befolkning” som ett sorts motgift mot den urholkning av demokratin som utmärks av en stormad USA-kongress och medvinden för konspirationsteorier: ”Det är i grunden förutsättningar för demokratin och för det öppna samtalet som nu är hotade. En läsande befolkning är därför viktigare än någonsin”, skriver de. Det är fina ord, men tyvärr också uppblåsta och historielösa. Att vara beläst har ju inte alltid räckt till i kampen mot svartvita och grundlösa resonemang. Historien har gång på gång visat att en ”läsande befolkning” är långt från en garant för en klok och medmänsklig sådan.

Varför är det då så viktigt för mig att mina barn läser, om det inte är en starkare demokrati jag främst söker uppnå? (Även om samhällsnytta kommer med på köpet). Ett. Det är helt enkelt underbart med en stark läsupplevelse. Två. Det har en meditativ funktion att resa bort från sitt eget surr. Läsningen kan i bästa fall fungera som ett sorts balsam i livskriserna. När min mamma dog var läsning och frisk luft två av mina viktigaste ”att göra” om dagarna. Tre. Det är berikande att känna in andras situation. Upplevelsen att i kapitel efter kapitel, dag efter dag, få leva jämsides med en annan person eller varelse, i en annan tillvaro, är betydligt mer mångbottnad än filmen som spelar upp samma historia på en och en halv timme. Istället för att få bilderna serverade, skapar vi dem själva. Hjärnan formar sig efter berättelsen, den andra varelsen i den andra världen, över längre tid. När den sista sidan är läst kan vi till och med uppleva en saknad. Fyra. Språk och ordförråd förbättras, både i läsning och skrivning. Jämför romanprosa med sms-språk och emojis – d e fett cringe Fem. Har jag sagt att det är underbart att läsa?

Jag vet att många som delar den positiva inställningen till det egna läsandet, ändå inte har lyckats smitta sina barn med läsglädje. Trots att vi läser fysiska böcker och har sprängfyllda bokhyllor, och det ju sägs att barn gör som vi gör och inte som vi säger, ligger böckerna vi omsorgsfullt köpt till dem som dammsamlare på nattygsborden. Våra försök med ljudböcker och e-böcker har inte heller någon framgång, varför vi snart överväger att ge upp. För visst får väl barnen läsa romaner i skolan? Under tvång? Vi intalar oss att det i alla fall är bättre än inget.

Som litteraturvetare och skribent är läsning ett av mina största prio-områden för barnen, och en princip jag aldrig kommer rucka på. I övrigt har jag inte många principer. Det går bra att bädda barnens sängar, sortera in deras kläder och att ta bort disken från deras rum. Dekadensen är vanligtvis hög, men läsningen kvalar in på samma plats som nödvändigheten i frisk luft och gott bordsskick. Och jag har märkt att det fungerar. Formeln lyder: Läsningen kan inte från början förväntas vara viljestyrd. Den blir viljestyrd, efter mycket tid och tålamod.

Läsning kan i det här fallet jämföras med kondition. Ju mer barnet läser desto lättare blir det. En ny bok kräver daglig kontakt. Ett kapitel om dagen i en vecka brukar räcka för att läsningen ska rulla på av sig själv. Vi vet ju själva hur det kan vara med den där tegelstenen som är svår att komma in i. Efter cirka hundra sidor är vi antingen fast eller fast beslutna att ge upp. Det krävs tid att komma in i en roman. Barnen måste få den möjligheten innan de ger upp – och det är denna process som i många fall kräver draghjälp. Det är värt det, trots att jag ofta blir less på att höra mig själv tjata. Belöningen är att plötsligt och oväntat komma på barnen med att läsa frivilligt. Att få bevittna hur en gammal hederlig bok lyckats vinna mot skärmen, är ren och skär föräldralycka.

På min tid var tröskeln till bokhyllan låg. Vi föräldrar måste förstå att det kan te sig outhärdligt trist för ett barn att idag ta sig an en roman, men väl över tröskeln följer ofta en nedförsbacke – ivern att veta vad som händer sen. Segern är helt klart värd att kämpa för.

Jessicas tips – så får du dina barn att läsa frivilligt

Ett. Bok eller platta?

En läsupplevelse måste inte inbegripa den fysiska boken. Känn dig fram med barnet. Kanske passar ljudboken bättre, eller högläsningen? Varför inte läsa varannan mening med sjuåringen, eller ge 12-åringen en läsplatta?

Två. Innehåll framför omslag.

Min erfarenhet är att författarskap överträffar tema. Bara för att min åttaåring älskar enhörningar betyder det inte att hon älskar att läsa böcker om dem. Samma sak med böcker om fotbollsspelare, tv-spel, etc. Leta dig fram till en författare vars språk och handling verkar tilltala ditt barn.

Tre. Kontinuitet är allt.

Ligg på så att de läser dagligen. Du kommer kanske inte bli populär. Men efter cirka hundra sidor eller fem kapitel kan de få lägga ner boken om den inte fängslat dem. Ge dem då direkt en ny bok, gärna införskaffad gemensamt.

Fyra. Underbart kan vara kort.

Var inte rädd för novellböcker. Fråga dig fram på biblioteket eller bokhandeln.

Fem. Skaffa en tidningsprenumeration.

Trots att jag aldrig jämställer tidningsläsning med romanläsning, tränar den ena förmågan upp den andra. Läsning är, som sagt, att jämföra med kondition. All träning är bra träning!

Sex. Bokprat.

Prata om böckerna ni läser. Vad handlar de om? Hur är karaktärerna? Vad är roligt och konstigt? Fråga barnet om vad som hänt i det senaste kapitlet. Berätta också om boken du själv läser just nu.

Sju. För dagbok.

Skriv gärna läsdagbok tillsammans. Låt barnet skriva, rita och sätta betyg, efter egen vilja. Gör det gärna tillsammans, så att läsningen färgas som en positiv och mysig upplevelse.