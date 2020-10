Det förljugna skådespelssamhället – är våra liv bara ett enda stort spektakel? 

Det är nu över ett halvt sekel sedan Guy Debord gav ut sitt verk “Skådespelssamhället” (1967), en av de intellektuella gnistor som antände 68-revoltens kulturella eldstorm. Det är ovisst i hans bok om han trodde att det över huvud taget kunde sluta på något annat vis, det moderna samhällets inträde i en snart helt visuell kultur är en process mot en enorm kollektiv hypnos där människan är oförmögen att göra något annat än att konsumera, passivt betrakta och fly in i eskapistiska orealiserbara drömmar. I dag tycks Debords analys av vår tillvaro vara ännu mer påtaglig än när han skrev sitt med tiden allt mer beundrade verk. Inte minst har Debords influerande eleganta språk dröjt sig kvar, på en gång esoteriskt kryptiskt och aktivistiskt aggressivt.

Han föddes 1931 i en borgerlig, men utfattig, apotekarfamilj i Paris och kom så småningom att bo hos och uppfostras av sin mormor. Som ung studerade han juridik, men gav sig på 1950-talet hän åt den bohemiska livsstilen och blev en framträdande poet, skribent och filmmakare i radikala kretsar. Debord var med och grundande lettrismen, en rörelse som hävdade att människan visade sin gudomlighet genom konstnärligt skapande och att bokstaven eller språket är grunden för kreativiteten, men fjärmade sig snart ifrån den för att i stället bli en central tänkare inom situationismen.

Situationisterna var en slags frihetliga marxister, antiauktoritära och statsfientliga fjärmade de sig från sovjetisk kommunism och maoismen samtidigt som de avskydde västs akademiker och politiker. Deras grundläggande tanken är att det kapitalistiska samhället utvecklats till en total varufetischism där människan till slut endast kan leva genom konsumtion, allting består i affärsuppgörelser, även det mest personliga som privatlivets relationer, samvetet och andligheten.

Den moderna avantgardistiska konsten, som dadaismens protest mot traditionella normer och surrealismens utforskande av det undermedvetna, uppfattade situationisterna som förfelad då den hemfallit åt konstnärliga experiment för dess egen skull i stället för att väcka människors medvetenhet om samhällets förljugenhet. Kapitalismens stora styrka ligger i att den lyckas appropriera alla subversiva och radikala tankar och göra dem till sina, blott varumärken och idéer att tjäna pengar på (i vår tid “klimathotet”, “feminism”, “jämställdhet”, “Black Lives Matters”, “inkludering”, “alla människors lika värde”, “Pride” och så vidare). Det gör att vi kan uppfatta förändringar i samhället, men i själva verket består de grundläggande maktförhållandena, de får endast en ny dekor.

Situationisterna tänkte själva överlista systemet genom att skapa konst som underminerade kapitalismen inifrån, men inte heller de lyckades. Sedan 50- och 60-talet har den arbetande befolkningen i västvärlden berövats både välbetalda arbeten och inflytande genom att det globala kapitalet både flyttat arbetstillfällen och produktion till länder där människor jobbar för mindre och dessutom konkurrensutsatts inom den nya tjänstesektor med lågkvalificerad och billig invandrade arbetare och arbetslösa som de ska dela välfärden de finansierar med. Men möjligen gjorde en del av rörelsens företrädare sig en hacka på att låta sig blir approprierade av etablissemanget blev utvecklingens vinnare.

Situationisterna var också kritiska till den moderna arkitekturen och stadsplaneringen, det svenska miljonprogrammet och dess motsvarigheter i andra länderna syftade inte endast till att förse ett växande stadsproletariat med bostäder utan att också att bryta ner dem som människor och desillusionera dem genom att förmedla dystra sinnesstämningar och att isolera dem från varandra. Den moderna staden brer ut sig och likriktar det mänskliga livet samtidigt som landsbygden steg för steg utarmas. Urbaniseringen skapar inte städer som är plats för liv och kreativitet, utan endast en kuliss för konsumtion och förfrämligande. Det moderna samhället atomisering och radikala individualism syftar till att göra oss allt mer ensamma och oförmögna att organisera oss och riktigt förändra våra livsvillkor, utan bara att gapa med i ytterligare ett i realiteten verkningslöst uppror i sociala medier.

Debords “Skådespelssamhället” blev rörelsens centrala verk. Han tänkte sig att det moderna samhället har flera kännetecken.

Ett första är en oavlåtlig teknisk förnyelse (vi måste exempelvis hela tiden skaffa nya mobiltelefoner för att över huvud taget kunna få vara med och leva i samhället). Det innebär att våra liv i allt högre grad kommer att medieras i en allomfattande visuell kultur (massmedier, sociala medier). Det är i denna konstgjorda sfär som det sanna livet absorberas och här berättar reklamens bilder och influerarna vad vi saknar och måste ha för att bli dem vi “måste” vara.

Statsmakten, näringslivet och medierna blir också allt mer sammanflätade av gemensamma maktintressen och konstruktionen av en verklighetsbild och ett värderingssystem alla ska tvingas anpassa sig till. Debord beskriver framväxten av den moderna byråkratin, inte bara i västerländska välfärdssamhällen utan också i Sovjetunionens realsocialistiska stater, där en diger överbyggnad av tjänstemän tjänar sitt uppehälle på att forma och kontrollera livet för den arbetande befolkningen. Han poängtera hur dessa maktapparater i öststaterna uttalade sig i arbetarnas namn och för deras väl, men samtidigt betraktade dem som en massa de upplyst ledde för att berika sig själva. I väst kan vi nu se hur begrepp som “värdegrund”, “tjänstemannaktivism”, “åsiktskorridor”, “politisk korrekthet” belyser hur en samverkan av ett etablissemang slår vakt om en verklighetsskildring och en uppsättning normer som inte “får” ifrågasättas och att diverse repressalier riktas mot dem som vågar yttra något annat. Statistikernas sifferexercis är också ett sätt att slå en generaliserad bild i huvudet på dem som i sina liv upplever en ohållbar situation, “den grova brottsligheten har i själva verket minskat”, “levnadsstandarden är egentligen högre nu än tidigare”.

Enligt Debord ökar också hemlighetsmakeriet i det moderna samhället, makten strävar efter att minska informationen till allmänheten. En ökad liberalisering innebär att företag som utför samhällsnyttiga tjänster kan dölja uppgifter om sin verksamhet för allmänheten av “konkurrensskäl” och de offentliga verksamheterna strävar i sin tur efter att utöka sekretessen och kostar på sig digra kommunikationsavdelningar för att få ut tillrättalagd information till medborgarna genom filtrering och omskrivning av offentliga uppgifter.

Det här systemet vill ge oss intrycket av att vi befinner oss i ett evigt nu, konsumtion och tillväxt måste fortsätta och allt blir “egentligen” bara “bättre”. Ett sådant tillstånd upprätthålls också genom att angripa historien och att förneka den, tidigare tiders människor ska fördömas och avfärdas som förlegade i enlighet med samtidens “upplysta” uppfattningar och en medveten förgörelse av vårt eget kulturella arv är målet.

För Debord är kulturen det som gör det möjligt för människan att reflektera över sin tillvaro, den utgör “det enda förnuftet i en oförnuftig värld”. Dess utveckling består i en spänning mellan tradition och förnyelse, där förnyelsen alltid måste segra för att kulturen inte ska dö, men där den sanna förnyelsen också förutsätter ett förvaltande och kännedom om det som varit och djupa rötter ner dess ursprungliga källor. Kulturen är det språk som utgör samhällets gemenskap och håller det samman, men i kapitalismen, som är det första system som endast förstår och värderar den ekonomiska sidan av tillvaron, bryter ner och trivialiserar det.

I förlängningen innebär det att våra liv blir fattigare och tommare, denna brist på äkta känslor och upplevelser påverkar också hur vi uppfattar tillvaron, vi förmår inte fylla tomrummet med något annat än ännu mer konsumtion eller ett vältrande i falsk aktivism och signaleringen av “goda” värderingar.

Som den klarsynte noterar urvattnas den västerländska bildningskulturen till en smaklös sörja, människan berövas sitt arv därför att hennes identitet ska reduceras till att bli en konsumtionsautomat med specifika sexuella preferenser på relationsmarknaden.

Att “befria” människan från det historiska medvetandet innebär också att hon inte kan tänka kritiskt kring sin samtid och svälja alla “visdomar” som livscoacher, värderingskonsulter, politiker, aktivister och andra “världsförbättrare” trycker i dem. Ett tydligt exempel för oss nu är hur äldre tiders författare, tänkare, vetenskapsmän, konstnärer och kompositörer svartmålas och avfärdas utifrån vår tids moderiktiga politiska etiketter. Att stämpla historiska reflektioner och betraktelser som “patriarkala”, “rasistiska”, “illiberala”, “antidemokratiska” är en utarbetad strategi för att fördumma oss och minska våra tanke- och handlingsalternativ. Vårt vetande om det förflutna förmörkas för att kuva oss under ett evigt nu, att rådande ordning som ska omfatta ett kit av idéer och värderingar som kännetecknar den “goda” och “moderna” människan.

Det är för Debord den tyske filosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegel som i början av 1800-talet kommer till insikt om historiens betydelse, hur tillvaron förverkligar sig själv genom den. Historien upplevs genom människan, den består i vår erfarenhet att leva och verka i världen. Forna tiders och samtida nomader lever enligt en cyklisk tidsuppfattning, eftersom de i regel vistas på geografiskt begränsade områden så följer deras rytm naturens växlingar. Denna uppfattning dröjde även kvar i de första stadsstaterna, men började utmanas av de stora imperierna när människan kastade in sig själv i betydligt större skeenden. Det är vid denna tid de monoteistiska religionerna formas, de sammanför myten och den faktiska historien och bevara sin bild av Gud och Skapelsen som en evig motbild till världsutvecklingen, en förlorad paradisisk urtid som också kommer att bli tidens slut.

De mänskliga samhällenas faktiska utveckling har inneburit att vi fjärmat oss allt mer från myterna och Gud och kommit närmare världen och materien. Det kapitalistiska samhället innebär upptäckten av ekonomins och arbetets betydelse i tillvaron. Att religionen förtvinar i västerlandet beror enligt Debord på att dess meningsskapande och livstolkande sammanhang ersätt av konsumtionskulturen, den traditionella reklamen och nu också influerarna, som gör sig själva till levande annonspelare och i sociala medier skapar entusiasm inför vissa varor och tjänster vars mirakler ger oss extas i tillvaron. Det traditionella samhällets värden som andligheten och familjegemenskapen blir på samma vis till ideal i marknadssamhället, även om dessa tömts på sitt egentliga innehåll och bara finns kvar i en uppluckrad skimrande form utan krav på sant engagemang och ansvarstagande.

Ett centralt tema i Debords tänkande är skillnaden mellan det autentiska och det falska. Det moderna samhället tvingar kulturen in i ett evigt ekorrhjul där samma idéer återanvänds och stöps i nya former och renas på så vis att “det falska” eller “förlegade” i en äldre tanke på ytan poleras så att den framstår som ny, bara för att bli mer banal. Just banaliseringen är det moderna samhällets melodi, ingenting är längre på allvar och livets värde går oss förbi medan det rinner oss ur händerna.

I dag har många statsvetare och demokratiforskare påpekat att Debords mörka vision om det politiska livet besannats, det har blivit till ett spektakel när inte längre sakfrågor och argument blir belysta och diskuterade, utan hur politikerna framstår som människor blivit det viktiga. Politiken är nu endast ett skådespel i våra skendemokratier.

Debords mörka betraktelse av samtidens förljugenhet skulle snart äta upp honom inifrån. Hans försjönk med tiden allt djupare i depression och alkoholism och efter flera självmordsförsök tog han till slut sitt liv 1994 genom att skjuta sig i hjärtat. Debord blev ett offer för det skådespel han själv avslöjade.

I Frankrike betraktas hans filosofiska verk som nationens kulturskatter och Christine Albanel, borgerlig kulturministern under president Nicolas Sarkozy, kallade honom en av 1900-talets viktigaste tänkare.

Men blev Debord själv till slut approprierad? Endast ännu en aktör i skådespelssamhället?