Det händer om coronaviruset drabbar VLT:s redaktion: ”Vi ska fortsätta att vara nyhetsledande”

Om det blir coronautbrott i Västerås, kommer VLT att komma ut som vanligt då?

– En mycket relevant fråga som är omöjlig att ge ett kristallklart svar på eftersom det i så fall kommer att bero på utbrottets omfattning och på de restriktioner som VLT och dess medarbetare behöver agera efter för att följa smittskyddslagen. Initialt skulle jag rent hypotetiskt bedöma att VLT kommer ut som vanligt vid ett eventuellt lokalt coronautbrott, men nödvändiga restriktioner skulle kunna innebära att papperstidningens utformning och utdelning blir lidande. VLT-nyheter bör ändå komma ut i digital form eftersom även medarbetare som eventuellt sätts i karantän, utan att ha diagnostiserats som smittade, kan arbeta hemifrån i och med våra tekniska verktyg och IT-lösningar, säger redaktionschef Pasi Hiirikoski.

Ska VLT-reportrar träffa coronadrabbade vid ett lokalt utbrott?

– Nej. VLT riskerar inte sina medarbetare. Däremot kan intervjuer med smittade fortsatt ske under säkra former, som via telefonsamtal.

Vad har VLT för skyddsåtgärder gällande coronautbrottet?

– VLT, som är en del av Bonnierkoncernen, har en kompetent övergripande HR-organisation som dagligen följer utvecklingen av coronaspridningen för att sedan uppdatera gällande direktiv. Dessa direktiv går sedan löpande ut till alla medarbetare via en intern kommunikationskanal. Kort beskrivning av statusen gällande VLT i den stund jag svarar på denna fråga lyder: Reserestriktioner och rekommendationer justeras löpande. Det råder reseförbund till Kina, Hongkong, de italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto samt till Iran och Sydkorea enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Medarbetaransvar enligt smittskyddslagen gäller, alltså att var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Kan VLT snabbt sprida samhällsviktig information kring coronautvecklingen lokalt?

– Ja, VLT är ju den största nyhetsförmedlaren i Västmanland. Vi ska fortsätta att vara nyhetsledande. Vid krislägen publicerar VLT alltid snabbt en första version med den viktiga informationen som är öppen för alla, enligt direktiv från chefredaktör och ansvarig utgivare Daniel Nordström. Sedan följer fördjupningar som är tillgängliga för VLT:s kunder. Notera att VLT inte har en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), utan de medier som har överenskommelse gällande viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är: Sveriges radios FM-kanaler, Sveriges television, Sveriges utbildningsradio, TV4, Kanal 5 och Kanal 9.

Hur gör VLT för att inte sprida coronavirus vid lokalt utbrott?

– Vi följer direktiven från vår övergripande HR-organisation.

Vad händer om alla på VLT sätts i karantän?

– Förutsatt att alla sätts i karantän utan att vara diagnostiserade med smitta kan samtliga medarbetare arbeta hemifrån. Det skulle alltså fortsatt publiceras nyheter, men då utan närvarokänsla i form av färska bilder samt live-tv-sändningar. Vad som skulle hända med tidningsproduktionen och tidningsdistributionen beror på vilka direktiv dessa parter som verkar utanför VLT-huset behöver följa.

Har VLT restriktioner med anledning av coronautbrottet?

– Ja, vi har resedirektiv att rätta oss efter samt medarbetarskyldighet som i nuläget innebär försiktighetsåtgärder. Vi har också en skyldighet att rapportera eventuella coronarelaterade ärenden till vår övergripande HR-organisation, säger redaktionschef Pasi Hiirikoski.