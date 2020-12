Det svunna språket: “Antera”, “sytesam” och “klippanischer” – min mormor Anna-Britts fantastiska ordförråd 

Min mormor Anna-Britt Fjärdhammar föddes 1924 i Skärstad utanför Jönköping. Större delen av sitt liv bodde hon i den lilla byn Vireda i Aneby kommun mellan Eksjö och Tranås. Mormor var en föreningsmänniska, nyfiken och tämligen berest, bibelsprängd och stadig i tron. När jag var liten och fascinerad av evolutionsteorin och våra biologiska anfäder försökte jag näsvist förklara för henne att vi båda var släkt med alla sorters apor. Hon svarade rappt: “Du kanske är det, men inte jag!”.

Min mormor hade också ett fantastiskt och rikt ordförråd, format av historien, den geografiska hemvisten och hennes egen kreativitet. Hon gick bort 2013, men min mamma, Ing-Marie Jersenius, har nu satt sig ner för att nedteckna alla ord och uttryck hon använde. Vi fascineras, gläds och förfäras gärna av svenskans nymodigheter, men det är också festligt att minnas och försöka tradera orden som har använts, språket blir så mycket större och mer levande då.

Adjektivet “infernalisk” kan man fortfarande finna i mina (och andras) texter. Det är det samma som “helvetisk, “olidlig”, “ohygglig” eller “oerhörd”. Min mormor använde det som förstärkningsord, exempelvis: “Det blåste och regnade något så infernaliskt!”.

Verbet “att hamla” används i trädgårdssammanhang som ett ord för att beskära, kapa eller klippa grenar. Mormor tog ordet ur det sammanhangen och använde det förskjutet som ett uttryck för att “hantera något oförsiktigt”. “Det var ett farligt hamlande”, kunde hon säga.

“Att syta för”, “vara sytesam” eller “vara syten”, sa mormor med betydelsen “att dra sig för” eller “att vara den som drar sig för något”. I Jönköpingstrakten torde ordet vara bekant, men med helt annan betydelse dyker det upp i västerbottniskan där “syt” är ett kallrop på kossor, eller på halländska och västsvenska där “syten” är detsamma som “äcklig”. I fornsvenskan är “syt” samma sak som “att sköta”. Mormor sa också “att avas för” med samma betydelse.

Med “traj” syftade hon på “en liten upptrampad stig”. På rikssvenska avser det annars ett fotspår som en hare lämnat efter sig. Mormor använder sig även “att traja” som ett verb för att gå “långsamt och planlöst”.

“Cedera” är ett etablerat svenskt ord man tyvärr hör och ser allt mindre, men som min mormor sa alltjämt på 2010-talet. Det betyder “att avstå ifrån” eller “att avträda”. Simpar eller ulkar är namnet ett släkte taggfeniga fiskar, men min mormor använde också verbet “att simpa” i betydelsen “att missa något” eller “att avstå från något”.

“Klippanischer” hittar man inte i ordböckerna, men ordet härstammar från 1800-talet och tycks användas främst i gränslandet mellan Småland och Östergötland. Det betyder helt enkelt “handlingskraftighet”, mormor kunde säga “det är klippanischer i honom”, det vill säga “det är tag i honom”.

Substantivet “tänniker” använde hon för “häftstift” och ordet tycks framför allt användas/ha använts i Jönköpingstrakten. Ett annat ord från området är adjektivet “likaste”, vilket betyder “det bästa”. “Det var den likaste av dem”, kunde mormor säga, ett uttryck som åtminstone förekommer i trakterna kring Jönköping. I vanliga fall används det som bekant i svenskan för att beskriva det som till utseende eller funktion påminner mest om något annat.

Med “lite skarpt” avsåg mormor helt enkelt “tvättmedel”. “Jag använder lite skarpt”, sa hon när hon skulle tvätta eller städa. Adjektivet “skarp” avser som bekant en rad olika beskrivningar, men mormor syftade på att tvättmedlet just är starkt verkande. I samma sammanhang använder mormor använde också verbet “dänka”, det vill säga “att stänka”. “Antera” är ett antikt grekiskt ord som betyder “blommande”. Vi återfinner det i latinska språk som italienska, portugisiska och spanska, men för min mormor var det märkligt nog ett verb för “att smutsa ner”.

“Att göra ett frest” sa hon och menade “att göra ett försök”. Även på rikssvenska så är en betydelse av verbet “att fresta” att just pröva något. Adjektivet “gramse” är också ett etablerat svenskt ord som sällan används numera, men det gjorde mormor. Att vara “gramsen” är det samma som att vara arg eller irriterad.

“Kvisten” förkortade mormor substantivet “farstukvisten”, det vill säga en liten entré eller hall. Ett annat substantiv, “gass”, sa hon i betydelsen “godis” helt skilt från det vedertagna svenska verbet “gassa”.

Ett annat verb som mormor använde var “att sutta på”, det vill säga “att suga på”. Ordet har den betydelsen på småländska och finlandssvenska, men på närkingska är det däremot “att kasta något” och på gotländska “att vagga” eller “att skaka”.

Om mormor sa att något satt på “skrådden”, så menade hon att det helt enkelt satt snett eller att det sitter på “snedden”. “Att skrådda” är ett vedertaget svenskt verb för “att snedda”, det vill säga att gena.

“Lommen” var för mormor detsamma som “ficka”. Västeråsaren och akademiledamoten Carl Wilhelm Böttiger var under 1800-talet känd litteraturhistoriker, språkvetare, poet och professor i estetik vid Uppsala universitet. I sin romantiska dikt “En majdag i Värend” (“Värend” är en medeltida benämning för trakterna kring Växjö) från 1843 skriver han:

“Kom hit, Anders lilla, och låt se om du kan läsa snällt, så skall du få en pepparkaka, som gamla farfar har qvar i lommen se'n markna'n.”

Andra verb mormor använde var “att balta” och “att blarra”. Det förra betyder “att kladda” och det senare “att pladdra”.

När mormor sa att någon var “en riktig dröse”, innebär det att det var en synnerligen otrevlig person. Ett vanligt svenskt uttryck är “en hel drös”, det vi säga en grupp, skock, mängd eller samling.

“Enveten” är ett adjektiv jag själv gärna använder, men hör och ser allt mindre. Mormor använde det flitigt, det betyder att något är “synnerligen envis”.

“Att vara låpig” var ett något nedsättande uttryck mormor sa om den hon uppfattade vara “mindre begåvad”. “En riktig låpa” är helt enkelt “ett svagsint fruntimmer” och “hon var så jämmerligt låpig”, sa mormor om kvinnor hon tyckte var slötänkta. “Låp” är ett svenskt ord som var vanligare under 1600-, 1700- och 1800-talet och betyder just “enfaldig människa”, “fån”, eller “våp”. Ett “låp” var också ett ord för en “enfaldig kvinna” synonym med “fjanta”. Den småländska författaren och akademiledamoten Elin Wägner använder verbet “låpig” i betydelsen “tölpig”, “dum”, “fånig” eller “fjantig” så sent som 1918.

“En tjyng” var för henne detsamma som “ett ryck”, ett “anfall” eller “infall”, att drabbas av ett kort och intensivt tillstånd.

“En skråe” sa mormor om den hon tyckte synd om, “en stackare”. “Össjig” var den som sprang hit och dit utan mål och mening och “taffsig” den som var tafatt.

Mormor hade en drös fler ord ur den äldre svenska vokabulären, småländska ordflordan eller av det hemsnickrade slaget, men här har jag nämnt några av de uttryckt och språkuppfinningar hon höll sig med som är värda att ta med sig in i 2020-talet.