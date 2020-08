Detaljen bakom valet – därför kontaktade NHL-centern VIK: ”Han tyckte jag skulle ringa”

I coronapandemin spår har NHL tvingats förskjuta sin säsongsstart och det har öppnat upp möjligheten för klubbar att knyta åt sig spelare därifrån på korttidskontrakt.

Eftersom SHL valt att inte tillåta denna typ av kontrakt har möjligheten öppnat upp sig för allsvenska lag att få hem spelare av NHL-kaliber.

En av dessa spelare är centern Rasmus Asplund, till vardags i Buffalo Sabres, som bara är mindre detaljer från att bli spelklar för VIK. Under måndagen gjorde han sitt första ispass med klubben.

– Det känns fantastiskt roligt att vara på plats. Det ska bli skitkul att komma igång. Allt väntas bli klart när som helst. Det är inte match förrän på fredag och det är då det behöver vara klart, det är väl några papper som ska skrivas på innan, säger Asplund till VLT.

Har du själv varit i kontakt med Buffalo angående spel i VIK?

– Jag har väl bollat lite kring vad de tycker och tänker kring det här, situationen som är och vad man anser vara bäst för mig. Så vi har kommunicerat.

Det var 22-åringen själv som tog kontakt med VIK för att se över intresset för ett korttidskontrakt – detta på inrådan från en av Gulsvarts försäsongsmotståndare.

– Färjestad var här och spelade för ett tag sedan och sen pratade jag med Peter Jakobsson (General manager i Färjestad) och han tyckte att jag skulle ringa "Zäta", säger Asplund.

– Sen snackade vi väl tre-fyra gånger, bollade tankar och idéer kring vad VIK förväntade sig, tyckte och tänkte. Det var inte spikrakt från början utan det ska passa både mig och klubben. Att plocka in en spelare under så kort tid är en ganska stor förändring i en grupp, det är en del att ta in i ett sådant beslut.

Tanken är att NHL-camperna ska dra igång under senare delen av november. Vad tänker du kring att vara här under en så pass kort period?

– Jag kan inte ändra på någonting. Det gäller för mig att ha samma inställning som om jag skulle spelat hela säsongen. Jag måste försöka passa in så bra som möjligt för att VIK ska bli ett bättre lag, säger Asplund och menar att möjligheten till spel med VIK kommer bli viktig för honom.

– Det här kändes som det mest naturliga och för mig handlar det om att komma så bra förberedd som möjligt till NHL-campen för att fajtas om ett jobb där. Det har haft störst betydelse i mitt beslut.

Sportchef Patrik Zetterberg förklarar för VLT att det bara är några få detaljer kvar i förhandlingen med Buffalo innan Rasmus Asplund är helt klar för spel med VIK.

– Jag hoppas att det sista med Buffalo ska bli klart under dagen (läs; måndag). Men det ska inte vara några konstigheter, jag fick indikationer på att de hör av sig under dagen.

Är tanken att han ska spela i helgen?

– Ja, han har tränat med Färjestad under en period så han ska inte vara så långt ifrån spelbar form. Förhoppningen är att han ska spela i helgen, sen får vi se om han ska spela alla matcherna. Vi ska inte stressa fram något, säger Zetterberg.