Detta har hänt: Narkotika, vapen och sprängmedel – så ser misstankarna ut mot ligaledarna

Tre olika åklagare har åtalat Södertäljeledaren för en rad grova brott samtidigt – här är en resumé:

► Åklagaren Markus Hankkio har åtalat den utpekade 29-årige nätverksledaren för synnerligen grovt narkotikabrott. Under tiden 28 mars till 6 maj förra året misstänks han ha bedrivit organiserad handel med cannabis och kokain tillsammans med sin närmaste kumpan inom nätverket, en 35-årig medåtalad.

Det rör sig om minst 50 kilo cannabis och 2,1 kilo kokain som de tillsammans försökt köpa eller har köpt. I vissa fall även förmedlat till andra.

Den 29-årige nätverksledaren står dessutom själv åtalad för att köpt in sig i stora delar av den last på 310 kilo cannabis som Västeråsnätverkets ledare misstänks ha skickat via lastbil från Spanien, men som stoppades av tullen i Trelleborg den 18 april ifjol.

29-åringens andel tros ha varit ungefär en tredjedel av lasten, kort efter beställer han nämligen 100 kilo cannabis via en annan kontakt. Dessutom försökte han köpa in två kilo kokain, enligt åklagaren.

35-åringen står också åtalad för att ensam ha köpt och sålt kilovis av kokain. Ha ska även ha transporterat 100 gram kokain till personer i Örebro den 1 maj ifjol.

► Åklagaren Mikael Carlsson har åtalat den 29-årige Södertäljeledaren för den stora vapengömma med 35 kilo sprängmedel och flera skjutvapen som polisen hittade under hyreshuset på Hyggesvägen i Ronna den 14 maj förra året. För detta åtalas han för synnerligen grovt brott mot brandfarliga och explosiva varor samt synnerligen grovt vapenbrott. Dessutom åtalar Carlsson honom för anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse – för att ha beordrat sprängningen av en bil natten mot den 30 april förra året.

► Åklagaren Johan Strömbäck har åtalat honom för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Mellan den 23 och 25 april förra året sålde ha en sprängkapsel till en gängledare i Uppsala, menar åklagaren, som yrkat 3 års fängelse plus 4 år som 29-åringen har kvar från sitt gamla fängelsestraff när han blev villkorligt frigiven i oktober 2018. Ärendet har avhandlats vid Uppsala tingsrätt och dom väntas efter midsommar.

De båda första ovanstående punkterna kommer att inledas i tingsrätten i dag onsdag.

Utpressningshärva väntar i hovrätten

Men besvären för den 29-årige nätverksledaren slutar inte här. I höstas friade tingsrätten honom i ett åtal om grov utpressning. Nu har åklagaren överklagat domen som inom kort inleds i hovrätten.

Västeråsnätverkets ledare åtalas också

I narkotikadelen som inletts i tingsrätten i dag står även ledaren för Västeråsnätverket, 35-årige Namo Talani, åtalad för synnerligen grovt narkotikabrott och narkotikasmuggling. Bland annat för den last på 310 kilo cannabis som stoppades i Trelleborg. Västeråsledaren misstänks ha varit spindeln i nätet och beställt flera leveranser från sin bas i Spanien där han bodde innan han greps.

Västeråsledaren riskerar även åtal för anstiftan till mord på Orrstigen i Södertälje den 14 maj förra året. Chattar visar att han lurade dit ett offer för att skjutas av utsända torpeder, menar åklagaren, som fattar beslut inom kort.

En tredje nätverksledare åtalas

Dessutom står hans närmaste platschef i Västerås – en 26-åring – åtalad samt ännu en nätverksledare – en 28-åring – med bas i Västerås han också. Den senare misstänks tillsammans med Västeråsledaren ha sålt över 150 kilo cannabis till andra orter, främst Jönköping.

Fälls de åtalade riskerar de flera år långa fängelsestraff.

