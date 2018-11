Efter tunga starten – nu förstärker SSL-centern IBF Västerås: "Kommer att lyfta vårt lag"

IBF Västerås har börjat division 1 västra Svealand ganska knackigt. Bara 13 poäng efter nio omgångar placerar laget på en blygsam sjätteplats – med sex poäng upp till topp fyra.

– Vi har inte haft rätt förutsättningar förrän efter ett par omgångar. Varit en del skador och sjukdomar. Vi har haft mycket boll under matcherna men spelarna som ska producera har inte producerat. Har inte heller varit den hundraprocentiga inställningen, säger Åhlberg.

– Effektiviteten har varit det stora problemet. Man måste in i de farliga ytorna. Spelar ingen roll hur mycket boll man har. Tar man sig inte in framför kassen gör man inga mål.

Hur ser du på att ni är utanför topp fyra efter knappt halva serien?

– Klart att man är besviken över att vi inte har fått ihop det som vi har önskat. Vi har ett slagkraftigt lag och ska vara däruppe. Från och med nu kan det bara bli bättre.

Senast hotade IBF tabellfyran Skoghall på bortaplan men släppte in det avgörande 5–6-målet med bara åtta sekunder kvar.

– Vi gjorde en fantastiskt bra match där vi långa stunder ägde spelet men fick inte in bollen. Det här spelet får vi spinna vidare på.

Nu har IBF fått in välbehövlig förstärkning – från SSL-giganten Storvreta. Centern Emil Helmrich, med ett förflutet i just Västeråsklubben, är klar på dubbellicens vilket innebär att han kan lånas in för matcher med division 1-laget när det passar.

Helmrich har haft det tungt i Uppsalalaget och fått sparsamt med speltid.

– Han konkurrerar med en annan kille om den sista centerplatsen. Man behöver spela för att utvecklas. En så ung kille ska inte behöva sitta på bänken. Det är stor konkurrens i ett lag som Storvreta.

Helmrich gjorde sin första match mot Skoghall men blev poänglös.

– Han spelade center och gjorde en riktigt bra match. Fick inte in bollen men gjorde allt annat bra. Det är verkligen en fin förstärkning för oss. Han kommer att lyfta vår offensiv.

22-åringen kommer även att spela mot Torshälla på fredag.

– Hoppas att han vill och kan fortsätta spela med oss efter det. Sedan hänger mycket på hur hans situation i Storvreta utvecklar sig. Vi kommer att ha en löpande dialog med hans klubb.