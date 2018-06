Därför byttes VSK:s anfallsvapen ut vid underläge 2–0: "Kändes inte pigg"

LÄS ÄVEN: Håglöst VSK var aldrig nära – säsongens andra förlust efter svag insats

VSK Fotboll kom inte alls upp i nivå borta mot Umeå FC och förlorade matchen med 2–0 efter att hemmalaget nätat två gånger om i den första havleken.

När Grönvitt till den andra halvleken laddade för en vändning valde manager Tor-Arne Fredheim att byta ut laget främsta målskytt denna säsong, Karwan Safari.

– Vi ligger under med 2–0 och vi måste matcha Karwan smart under de här tighta spelschemat. Man ska komma ihåg att han bara har spelat match och inte var med under försäsongens uppbyggnadsträning på det sätter som många andra spelare var. Han kändes inte helt pigg i benen i första halvlek heller. Om man ser att det fortfarande finns sprutt i benen på en spelare finns det ingen anledning att byta dem men jag tyckte inte att det gjorde det nu, säger Fredheim.

Han fortsätter:

– Nu fick Emir Smajic komma in och han kommer att få mer och mer speltid framöver. Det var viktigt för oss att få se honom i spel ordentlig i den här matchen.

TAF tycker inte att lagets förlustmatch borta mot Umeå FC var helt illa trots resultatet.

– Fram till deras första mål så tycker jag att insatsen är helt okej. Sen hamnar vi i ett tidigt underläge, en situation vi inte varit i denna säsong, stressar lite och forcerar. Då kommer omställningen och klassinlägget fram till 2–0.

Till den andra halvleken pratade man mycket om att komma snabbare till anfall. Något man hade svårt att lyckas med mot ett lågt sittande UFC.

– Umeå kunde backa hem och kontrollera sin ledning. Det blir svårt att försöka komma till anfall och avslutslägen snabbare när motståndarna kan agera på det sättet. Men när vi får chanserna så hade vi inte tillräckligt med kvalitet för att gör mål, säger Fredheim.

Matchfakta/Norrettan

Umeå FC–VSK Fotboll 2–0 (2–0)

Målen: 1–0 (28) Simon Mårtensson, 2–0 (39) Isaac Freitas Da Silva

Varningar, VSK: Carlos Gaete Moggia