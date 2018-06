Håglöst VSK var aldrig nära – säsongens andra förlust efter svag insats

En i mångas ögon tuffare bortamatch än tabellen visade väntade för VSK Fotboll på onsdagen, när man gästade Umeå FC. Och att det var ett stabilt hemmalag man mötte fick VSK känna på direkt.

VSK ägde ganska mycket boll i inledningen av matchen, men hade mycket svårt att komma till lägen. Bolltempot i laget var inte särskilt högt, och man tog sig inte igenom Umeåförsvaret särskilt ofta. Bästa möjligheten i första halvan av halvleken kom när Douglas Karlberg slet sig till ett volleyläge på ett inlägg från Ravy Tsouka, men Karlberg fick inte någon riktig träff på bollen.

De flesta chanserna hörde i stället till Umeå, även om det handlade om skott utifrån och ur dålig vinkel. Men 28 minuter in i matchen skulle hemmalaget ta sig till den klaraste möjligheten hittills – och utnyttja den perfekt. Efter att Carlos Gaete Moggia tappat bollen på mittfältet ställde Umeå om blixtsnabbt. Från en position längre bak i banan kom Simon Mårtensson i en djupledslöpning som Boris Ljevar inte hängde med i och backlinjen inte upptäckte. En perfekt passning senare var Mårtensson fri, och rullade säkert in 1–0 för Umeå i ena burgaveln.

Direkt efter ledningsmålet för Umeå skapade VSK sin allra bästa chans i första halvlek. Karwan Safari bröt in och skickade iväg ett lågt avslut med vänstern, förbi två Umeåförsvarare. Andriy Fedorenko i Umeåmålet såg skottet sent, men hann sträcka ut i sin fulla längd och rädda skottet som annars hade sökt sig in nere vid stolproten.

I stället skulle Umeå utöka ledningen innan första halvlek var slut. Återigen kom en löpning från mittfältsposition som VSK-försvaret inte lyckades plocka upp, och när inlägget då träffade den helt ensamme Isaac Freitas Da Silva rakt på huvudet gjorde han inget misstag och nickade in 2–0 för hemmalaget.

VSK kom ut med högre fart i inledningen av den andra halvleken, men hade fortsatt svårt att skapa riktigt bra chanser. Brian Span fick en slumpchans när bollen trillade ner efter ett långt inkast, men träffade en Umeåfot och fick inte med sig mer än en hörna.

Hemmalaget backade tillbaka med i stort sett hela laget för att bevaka ledningen, och gjorde det bra. VSK lyckades inte spela igenom det täta försvaret, och när man i stället tvingades ta till inläggsspelet nickades boll efter boll undan.

Med dryga kvarten kvar att spela var Umeå nära att ytterligare utöka sin ledning när Erik Lundström mycket läckert spelade fram Simon Mårtensson, som från nära håll prickade stolpen. Strax därefter var Douglas Karlberg på väg mot ett öppet läge, men fick inte riktigt till nedtagningen och Fedorenko i hemmakassen kom ut och gjorde sig stor.

Särskilt mycket närmare än så kom inte VSK, och säsongens andra förlust var ett faktum när siffrorna skrevs till 2–0 i Umeås favör. VSK behåller dock serieledningen, efter att Carlstad United tappat poäng efter 3–3 hemma mot Skellefteå.

Matchfakta/Norrettan

Umeå FC–VSK Fotboll 2–0 (2–0)

Målen: 1–0 (28) Simon Mårtensson, 2–0 (39) Isaac Freitas Da Silva

Varningar, VSK: Carlos Gaete Moggia

VSK (4-3-3): Anton Fagerström – Ravy Tsouka, Robin Blommé, Calle Svensson, Dennis Persson – Simon Johansson, Boris Ljevar (Kevin Custovic, 71), Carlos Gaete Moggia – Brian Span (Koyar Salimi, 76), Karwan Safari (Emir Smajic, 46), Douglas Karlberg.