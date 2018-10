Stjärnskottet säger upp kontraktet med VSK – öppnar för att stanna: "Vill höra att de tror på mig"

Douglas Karlberg värvades till VSK inför den här säsongen från Skiljebo där han öst in mål i division 2.

Men anfallaren har levererat även på division 1-nivå. Med nio gjorda mål är han VSK:s näst bäste målskytt efter Karwan Safari.

Kontraktet med Grönvitt var på ett år plus ett optionsår som både spelaren och klubben kunde säga upp innan 15 november.

Nu har Douglas Karlberg valt att göra just det, vilket innebär att kontraktet måste omförhandlas om han ska bli kvar till nästa säsong.

– Jag har inte avsluta något med klubben. Jag trivs jättebra i VSK. Men jag vill kunna se mig omkring om det inte blir en fortsättning, säger anfallaren till Sporten.

Kontraktet var lågt skrivet då anfallaren kom från en lägre nivå och var oprövad.

– Men nu har jag visat upp mig en säsong och gjort näst mest mål i laget. Då kände jag att det var dags att förhandla om, säger Karlberg.

Under våren var 21-åringen given i laget. Men under hösten har det varit in och ut ur startelvan. Senast mot Team TG fick han se hela matchen från bänken.

Vad tycker du om att varit petad i vissa matcher under hösten?

– Jag vill egentligen inte kommentera det. Men självklart skulle det vara kul att få spela. Det är inte kul att sitta hela matcher.

Vad vill du höra från VSK för att stanna?

– Jag vill höra att de tror på mig. Jag vet inte om jag vill stanna om de inte ser mig som en startspelare. Jag är inte här för pengarna, jag vill utvecklas som spelare, säger Douglas Karlberg.

Hur viktigt är speltid kontra möjligheten att få spela i superettan?

– Det är något man får överväga i sådana fall. När man vet vilka alternativen är. Det ska krävas nåt bra för att jag ska lämna. Men jag kan inte lova för mycket. Vi får se hur det blir. Det är inga hard feelings. Jag har en bra relation med klubben.

VSK:s sportsligt ansvarige Ado Sadzak säger att VSK inte kommer förhandla med några spelare innan det är klart var klubben spelar nästa säsong.

Vad tycker om att Douglas säger upp sitt kontrakt?

– Jag förstår hans agerande med tanke på att han kom in med ganska låga krav och ville visa upp sig. Nu har han spelat ganska många matcher och vill omförhandla. Så det fungerar, säger Ado Sadzak.

Och det är ni beredda att göra?

– Ja, självklart. "Dogge" har gjort det väldigt bra. Han är otrolig ambitiös och har en otrolig vilja. Han är väldigt populär bland våra supportrar av den anledningen.

– Så självklart vill vi sätta oss ner och prata om framtiden med honom. Sen är allt en ekonomisk fråga.