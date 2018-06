VSK brände mängder av lägen – fick bara med sig en poäng i seriefinalen

Matchen inledes avvaktande i ett långt tempo framför 3 664 åskådare på Solid park arena. VSK ställde upp med en fembackslinje för att störa Carlstads skickliga centrallinje. Det utnyttjade bortalaget skickligt i början av matchen och kom gång på gång runt på högerkanten genom Västeråsbekantingen John Junior. Men mer än några halvchanser skapade man inte.

Efter halva första jobbade sig VSK in i matchen och började hitta ytor för inlägg via framför allt Brian Span och Simon Johansson. Den sistnämnda tar sig enda fram till straffområdeslinjen i den 18:e minuten och hittar Karwan Safari snett-inåt-bakåt. Men via en motspelare hittar skottet bara stolpen.

Mitt i den fina VSK-perioden är det ologiskt sett Carlstad United som tar ledningen via matchens lirare så långt, John Junior. Den vindsnabbe yttern tar sig fram centralt och avlossar ett lågt skott strax utanför straffområdet som hemmamålvakten Anton Fagerström inte hinner ner på.

Ledningsmålet ger bortalaget än mer energi och VSK-spelarna ser ut att vara rejält tagna av stundens allvar. Men lika ologiskt som Carlstad gör 1-0 lyckas VSK kvittera med halvlekens sista spark. Efter en hörna håller sig skyttekungen Karwan Safari framme och petar in 1-1. Anfallarens sjätte mål för säsongen.

Andra halvlek var bara tre minuter gammal när VSK var ytterst nära att ta ledningen genom en drömfrispark av Calle Svensson. Mittbacken smekte bollen över Carlstad-muren men bortamålvakten hann få dit några fingrar och styra den upp i ribban.

VSK fortsatte trumma på och bara nån minut senare tog man sig fint in i straffområdet. Simon Johansson får till slut drömläge att slå in bollen från nära håll men skjuter över.

Efter det jämnar spelet ut sig. VSK fortsätter ha mest boll medan Carlstad är sylvassa i sina omställningar. Nästa jätteläge får Douglas Karlberg i den 60:e minuten när han löper sig fri djupt in i straffområdet. Men avslutet går rakt på den utrusande bortamålvakten.

I det här läget av matchen var frågan inte om VSK skulle ta ledningen, utan när.

Men när Dennis Persson tar sig runt på vänsterkanten tre minuter senare och spelar in till Simon Johansson som bränner ännu ett superläge, började nog hemmapubliken tvivla på att det skulle bli något avgörande.

Efter det går tempot ner rejält i matchen. Men VSK ska få en sista möjlighet att avgöra seriefinalen när Karwan Safari når högst på ett inlägg i den 87:e minuten. Men nicken går strax utanför.

I matchens sista ordinarie matchminut går Douglas Karlberg omkull i straffområdet efter en duell med målvakten. Hela arenan skriker på straff, men domaren väljer att inte blåsa.

Seriefinalen slutar 1-1 vilket innebär att VSK behåller serieledningen. Fortsatt en poäng före Carlstad United.

FAKTA

VSK - Carlstad United 1-1 (1-1)

Mål: 0-1 (25) John Junior, 1-1 (45+2) Karwan Safari

Publik: 3 664