Första segern efter 16 raka förluster – då tror tränaren på islossning för Sura: "Borgar för fler segrar"

Säsongsinledningen har varit blytung för Sura Blue Hammers.

16 matcher gav 16 förluster – med den enda poängen från en förlust på straffar mot Skövde i den sjätte omgången.

Men på onsdagen kom äntligen den efterlängtade segern för Sura. Trots att man hamnat i underläge tidigt i den tredje perioden reste man sig och vände på steken, när Charlie Hellström prickade in avgörande 3–2 med tre och en halv minut kvar att spela av hemmamatchen mot Skövde.

– Det var väl en stor lättnad, naturligtvis, eftersom vi har gått väldigt tungt under hela hösten med all rätt. Vi har den placeringen för att vi inte har varit bättre än så. Men vi har jobbat oerhört hårt från uppehållet fram till nu för att få ordning på vårt spel. Vi har kanske lite andra ingredienser i hur vi spelar, såna saker som vi fick se en hel del av nu. Vi åker mycket mer skridskor och är aggressivare i försvarsspelet, vilket vi saknat lite grann, säger lagets tränare Stefan Andersson och fortsätter:

– Det beror lite på att vi kanske inte har haft den riktiga kompetensen hela tiden. Vi har inte kunnat spela med det ursprungliga laget någon match. Vi har haft mycket sjukdomar och skador så det har varit orutinerat på isen, och då tappar vi kontinuitet på träningarna också.

Med ett stukat självförtroende var det nog många som förväntade sig att Sura skulle falla ihop när man hamnade i 1–2-underläge bara 48 sekunder in i den sista perioden. Men i stället kom svaret snabbt, när Jens Eriksson kvitterade bara 1.10 senare.

– Vi har pratat jättemycket om karaktär och attityd, vilket jag kan tycka att vi har saknat lite under hösten. Vi har inte riktigt haft karaktären att resa oss och vinna avgörande dueller för att vinna matcher. Flera av våra matcher har avgjorts i sista perioden när det har stått och vägt men inte gått vårt håll. Nu såg vi att det tog rätt väg, och det handlar mycket om vilken karaktär man har i spelet. Man vågar tro på det man gör, det är det viktiga. Sen så var det här en vinst nu, och nu förhoppningsvis känner alla att vi fick lite betalt för slitet. Även om vi har haft mycket sjukdomar och skador kommer alla till träningen och gör jobbet varje dag.

Hur har känslan varit i omklädningsrum under den här tunga perioden?

– I omklädningsrummet tycker jag förvånansvärt ändå att det har varit helt okej. Jag och Conny (Grundström) som är assisterande tränare har försökt pumpa den här punkan som blivit under lång tid. Vi har försökt pumpa däcket varje vecka, och helt enkelt försöka gjuta mod i killarna. Framför allt tycker jag ändå vi är väldigt konsekventa i det vi gör nu, i vårt spel. Det borgar för fler segrar framöver.

Med fem matcher kvar att spela ligger Sura sist i serien, med åtta poäng upp till Forshaga närmast ovanför. Ingenting talar för att man kommer kunna lämna sistaplatsen under höstserien, men ändå är det en känsla av vikt inför de avslutande matcherna i serien.

– Vi ser det här som slutspelsmatcher framöver. När vi går in i fortsättningsserien efter jul är det cup vi ska in och spela, det handlar om att vinna matcher. Vi kommer göra allt vi kan nu de fem matcherna som är kvar för att vinna så mycket vi kan, för att göra bra prestationer och gå in med bra känsla i fortsättningsserien.

– Får man lite flyt och medvind kan det gå ganska fort uppåt, och lika fort nedåt. Vi vet med oss att vi har lite för orutinerat och ungt lag för att kunna hålla en hög, jämn nivå. Men vi har det vi har, och vi har mycket talang i truppen. Det gäller att vi får ut det, och där handlar mycket om karaktär och attityd. Det måste vi visa.

Matchfakta/Hockeyettan

Surahammars IF–Skövde IK 3–2 (0–1, 1–0, 2–1)

Första perioden: 0-1 (13:07) Jonas Nyman (Noa Lindqvist-Muci, William Johansson)

Andra perioden: 1–1 (05:22) Charlie Hellström (Eric Viklund)

Tredje perioden: 1–2 (00:48) Alexander Henriksson (Oskar Back, Axel Abrahamsson), 2–2 (01:58) Jens Eriksson (Tom Olsson), 3–2 (16:33) Charlie Hellström (Jakob Forslund, Anton Ahlin)

Skott: 28-40

Utvisningar: SIF 4x2, SIK 2x2

Publik: 128