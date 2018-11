Viktig seger för Köping Hockey i jakten på allettan – efter Forsbergs sena avgörande: "Visar att vi kan spela hockey"

Efter en riktigt tung period efter att serien vände, med fyra förluster på de fem senaste matcherna, kanske Köping Hockey är på väg att vakna till liv i kampen om en plats i allettan igen.

På onsdagskvällen tog man hem en ruskigt viktig 3–2-seger hemma mot Malung – efter att Emil Forsberg prickat in avgörandet med två minuter kvar att spela.

– Haha, det var skönt. Det var en bra tre mot tvåa. Emil (Eriksson) går bra på kassen och (Jonathan) Ström lägger en fin passning, och det blir ett fint avslut också. Det var skönt. Extra skönt när det varit så tajt och vi kanske inte spelat vår bästa match, att få vinna ändå. Det var gött, säger Forsberg till Sporten efter matchen.

Men KHC gjorde det inte lätt för sig själva. Minst sagt.

Efter att man fått med sig en 1–0-ledning efter en tillknäppt första period, där skotten blev ynka 6–4, ställde man till det rejält för sig själva halvvägs in i den andra perioden. Först släppte man in två mål på 40 sekunder för att hamna i underläge, bara för att sedan dra på sig fyra raka tvåor och få spela de sista sju minuterna i perioden i antingen fyra mot fem eller tre mot fem.

– Det är häftigt att se boxen, alltså. De offrar sig verkligen för laget och gör det fenomenalt bra i dag. Det är riktigt häftigt att se att de inte ger sig. Vi spelar säker tre mot fem i över tre minuter i dag, så vi har dem att tacka för att vi tar de här poängen.

Starkt ändå att hålla ut där, med tanke på att självförtroendet kanske inte är hundraprocentigt?

– Ja, verkligen. Så vi bestämmer oss inför tredje att vi ska gå in och vinna den här matchen, och det tycker jag att vi går in och visar. Vi skjuter elva skott de två första perioderna, sen skjuter vi 15 skott i sista. Det är jättebra, bara att ta med sig in i sista perioden.

Vad talar för att den här segern blir vändningen för er?

– Jag tycker det är tredje perioden. Vi visar att vi kan spela hockey. Fortsätter vi på den inslagna vägen kommer segrarna.

Trepoängaren för Köping innebär att man nu kliver upp på fjärde plats i tabellen, där de fem främsta går till allettan.

Matchfakta/Hockeyettan

Köping HC–Malungs IF 3–2 (1–0, 0–2, 2–0)

Första perioden: 1–0 (13.18) Anton Karlsson (Emil Eriksson, Lars Jinghage).

Andra perioden: 1–1 (10.07) Patrick Eriksson (Jonas Kapla, Marcus Persson), 1–2 (10.48) Oskar Olsson (Emil Ax).

Tredje perioden: 2–2 (12.59) Anton Svensson (Marcus Viitanen, Edvin Johansson), 3–2 (17.59) Emil Forsberg (Jonathan Ström, Ludvig Karlsson).

Skott: 26–17

Utvisningar: KHC 7x2, MIF 4x2

Publik: 273