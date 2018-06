Tredje raka förlusten för uddlöst Skiljebo – som dras med stora skadeproblem: "Tiotalet skador på viktiga pjäser"

Skiljebo kunde inte omsätta sitt spelövertag i målchanser.

I stället blev det lagets tredje raka förlust, när man föll med 0–1 hemma mot Täby.

– Vi kommer in med lite inlägg men vi kommer inte med någon fart och aggressivitet i straffområdena, och är inte så distinkta i eget straffområde heller, säger Skiljebotränaren Michael Andersson till Sporten.

Skiljebo hade mycket boll – men lyckades inte omsätta det i särskilt många heta målchanser.

I stället blev det gästande Täby som stod för matchens enda mål, när man kliniskt avslutade en snabb spelvändning.

0–1 – och tredje raka förlusten för Skiljebo efter en fin inledning på säsongen.

– Det var väl ingen särskilt hög kvalitet. I första halvlek har vi perioder där vi gör rätt saker, och då trycker vi ner Täby. Men vi skapar inga vidare bra målchanser ändå, och då är det svårt att vinna matcher, säger Skiljebotränaren Michael Andersson till Sporten efter matchen.

Och det är inte bara resultatmässigt som Skiljebo har det tufft. Laget dras med en hel hög med skador, något som har ställt till problem för Andersson.

– Vi har extremt svåra förutsättningar just nu med ett tiotal skador på väldigt viktiga pjäser. I dag fick vi chansa lite grann och kasta in Oliwer (Malmkvist). Nu kom han in efter att vi släppt in ett mål, tyvärr, kanske skulle vi ha stoppat in honom lite tidigare. Sen in med Ali (Sheikomar) som kan göra saker också. Men Ali ersätter ju Renan (Correa Faustini) som gör sin debut från start, och han gör en riktigt bra match. Så det är bra, men vi saknar lite spets och killer, tycker jag.

Att det var spetsen som saknades var det nog fler än Michael Andersson som tyckte på Hamre IP. Flera gånger var känslan att Skiljebospelare var på väg in i riktigt bra skottlägen, men valde att i stället ta ett tillslag extra eller spela bollen vidare.

– Vi är ju liksom sämre än motståndarna den här matchen, i straffområdena. Jag tycker vi har minst lika mycket spel och spelövertag. Vi kommer in med lite inlägg men vi kommer inte med någon fart och aggressivitet i straffområdena, och är inte så distinkta i eget straffområde heller. Sen är vi lite osmarta i en del situationer där vi skulle kunna lösa saker och ting lite enklare.

Mycket utav Skiljebos spel gick via kanterna, och man kom relativt ofta till inläggslägen. Men sällan var man först på bollen när den väl landade i straffområdet.

– Där är vi inte framför vår försvarare. Att vi spelar runt bollen och letar efter lägen, det är en sak, och vi väntar ju på att det ska fyllas på i boxen. När vi gör det och vi får in inläggen gäller det att vi har fart och kommer in framför vår försvarare, och det gör vi inte. Utan vi blir stillastående, och när vi då prickar våra egna spelare är det ingen fart på avsluten. Mer fart och tajming i det spelet, det får vi träna på.

Hur mycket handlar det om att ni har ett ungt lag, att ni förlorar kampen i straffområdena?

– Nej, men det finns liksom inga såna ursäkter för det. Är man ung borde man vara hungrig, liksom. Det handlar nog mer om att lära sig när och hur man kommer, och prioritera rätt saker. Det är ingen ursäkt vi använder, så att säga. Vi pratar mycket om att komma med full fart, maxlöpningar in i box och vara hungriga där. Men det vill sig inte riktigt. Det är ju en personlighet man ska besitta också.

Matchfakta/Division 2

Skiljebo SK–Täby FK 0–1 (0–0)

Målen: 0–1 (71) Jacob Planell