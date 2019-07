Sista matcherna innan uppehållet – första förlusten på en månad och de är ikapp serieledarna

Division 4 Västmanland - herr:

➤ Ny seger för Köping FF – ikapp Gideonsbergs IF i toppen

Gideonsbergs IF såg länge ut att få gå till sommaruppehållet som ensam serieledare men de sista omgångarna skulle ändra på det.

Topplaget Köping FF tog emot Gideonsberg under vecka 25 och vann med 2–1. Detta gav Köping ett gyllene läge att komma ikapp serieledarna. Detta eftersom laget hade en match mindre spelad, en match man skulle hämta in under vecka 26.

Köping gästade Munktorps BK på Tallåsen IP i onsdagskväll. Köping FF tog snabbt ledningen genom Shadi Ibrahim efter nio minuters spel. Resultatet skulle vara 1–1 efter första halvlek då Erik Wallin kvitterade i den 41 minuten. Men du kunde blivit mer än så för Munktorp, Abdirisak Obeid Mohamud missade nämligen straff efter 17 minuter.

Men efter paus skulle gästerna vara starkast. Simon Åkerström och Shadi Ibrahim gjorde varsitt mål i den andra halvleken innan ett självmål från Munktorpsspelare satte punkt på stopptid.

I och med segern gick Köping FF ikapp Gideonsbergs IF på 28 poäng. Nu skiljer endast två mål i Västeråsarnas favör.

Under vecka 27 spelas två matcher i serien innan den tar sommaruppehåll. Serien startar upp igen den första helgen i augusti.

Senaste veckans resultat:

Arboga Södra IF–IFK Västerås FK 4–4

Tortuna SK–Norrby SK 1–3

IK Oden–FC Västerås IF 3–4

Munktorps BK–Köping FF 1–4

Kolsva IF–Västerås BK 30 0–6

Länk till tabellen

Division 5 Västmanland - herr:

➤ Förlorade för första gången på en måndag – tappade möjlig serieledning

I torsdags tog Ransta IK emot Västerås AFG hemma på Mullevi IP. Hemmalaget som övertygat under vårsäsongen hade inte förlorat på en månad. Samtidigt kan man inte neka gästernas fina form heller, Västerås AFG hade nämligen inte förlorat sedan premiären mot Tillberga och skuggar "bara" toppen på grund av färre spelade matcher och fyra oavgjorda resultat.

Ranstas svit och möjlighet till serieledning försvann när Västerås AFG gick segrande med 0–2. Detta efter två sena mål i matchen. 1–0 kom i den 83:e genom Hadi Amiri och i den 86:e kom 2–0 av Saraj Tarik.

Förlusten innebar att Ransta tappade greppet om serieledning då Störstafors-Kolbäck vann sin match mot Tillberga IK.

Nu tar serien uppehåll till första helgen i augusti.

Senaste veckans resultat:

Hallstahammars SK FK–Skultuna IS 0–3

Surahammar FK–Bosnisk SK 4–3

Tillberga IK Fotboll–Sörstafors-Kolbäck FK 0–1

Ransta IK–Västerås AFG 0–2

Västerfärnebo AIK–Forsby FF 1–3

Skinnskattebergs SK–Ramnäs IF 2–1

Västerås AFG–Västerfärnebo AIK 4–0

Skinnskattebergs SK–Hallstahammars SK FK 0–1

Länk till tabellen

Division 2 mellersta Svealand - dam:

Varken Gideonsbergs IF, IFK Västerås, Forsby FF eller Norrby SK spelade under vecka 26. Serien tar nu uppehåll och återkommer första helgen i augusti.

Senaste veckans resultat:

DFK Värmbol–Sköllersta IF 0–3

Länk till tabellen

Division 3 Västmanland/Örebro - dam:

Speluppehåll. Sista matcherna innan uppehållet spelades under vecka 25. Serien kommer igång igen i början på augusti.

Länk till tabellen