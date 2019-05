Tränarens oro efter ny förlust – Skiljebo i botten: ”Får tänka om helt och hållet”

Skiljebo SK tog sig an Kungsängens IF på bortaplan under lördagen. Men laget skulle få en jobbig start då Lukas Strömberg gav hemmalaget ledningen redan efter fem minuter.

Och faktum är att Skiljebo aldrig kunde svara under resten av matchen. När domaren blåste av matchen hade det inte blivit något mer mål.

– Nej men jag tycker vi i långa perioder gör kanske vår bästa prestation spelmässigt. Men fortfarande är vi alldeles för svaga i straffområdena. Jag önskar kanske lite mer av spelet men det finns bra tendenser i matchen där vi har initiativet. Men de gör på tok för enkla mål på oss och vi förvaltar inte det vi har, säger tränare Michael Andersson.

Förlusten innebar den fjärde på fem matcher. Skiljebo som såg sig som ett topplag på förhand har endast fått ihop en poäng än så länge. Vilket gör att man för tillfället placerar sig näst sist i tabellen.

Michael Andersson förklarar att laget gnuggar på grunderna för att komma till rätta och börja plocka in poängen.

– Vi får ingenting med oss, men man får vad man förtjänar. Det vi pratat om är att komma tillbaka och fokusera på grunderna, hur vi ska pressa och passa. Grabbarna visar hjärta och lojalitet, men det blir inga poäng, man måste göra mål också, säger han.

Finns det en oro över situationen ni befinner er i?

– Nu har vi spelat fem matcher och tagit en poäng, klart det finns en oro kring det och vi måste börja ta poäng. Vi hade en hög målsättning, nu får vi tänka om helt och hållet. Vi kämpar i fel del av tabellen, vi är för svaga där bak och vid målchanssituationer.

Att nöta straffområdessituationer blir ett huvudfokus den närmaste tiden för att bli bättre i det "desperata" spelet. För nu gäller det att börja hämta in poäng så man inte fastnar i en bottenstrid.

– Vi ledare får ta vårt ansvar för att ge de bästa förutsättningar för grabbarna att träna upp sig i de här situationerna. Den här matchen visar att vara kompromisslösa och desperata i straffområdena är det som ger poängen, säger Michael Andersson.

Matchfakta

Kungsängens IF–Skiljebo SK 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 (5) Lukas Strömberg

Publik: 120