Efter nya trepoängaren – Sala FF till sommaruppehåll som serieledare: "Kan bättre"

Sala FF imponerar i fotbollstrean – så även i sista seriematchen innan semestern. 4–0-seger mot Slätta SK var inga konstigheter och spelande tränare Rigest Hysko var mycket tillfreds efter matchen.

– Imponerande. Vi körde över dem och var bättre på alla sätt, säger han.

Och fortsätter:

– Eftersom vi saknade spelar så var vi tvungna att göra några taktiska förändringar. Till skillnad från tidigare så spelade vi nu 4–1–4–1. Det gjorde verkligen bra saker med vårt offensiva spel och Jacke (Eklund) blev inte så ensam som han brukar, det var flera spelare som skapade farligheter.

De tre poängen innebär att Sala FF går till sommaruppehåll som serieledare i fotbollstrean. Hysko är givetvis mycket nöjd med vårsäsongen men blickar samtidigt framåt mot hösten.

– Att vi kan gå på semester som serieledare betyder förstås väldigt mycket för oss, det blir skönt. Men vi kan fortfarande bättre, vi är ett lag som vet vad vi vill. Samtidigt kommer vi vara laget att slå i höst och alla lag vill vinna mot oss, säger Hysko.

Men tror du att ni kan ta steget upp i division 2?

– Den frågan kan jag inte svara på. Vi har en väldigt tunn trupp och mycket beror på hur det blir med skador och avstängningar.

Med tanke på den tunna truppen. Kan det bli aktuellt att förstärka under sommaren?

– Där måste jag prata med klubben först. Men vi skulle behöva ha in några spelare, så är det. Samtidigt är vi en väldigt bra grupp så ska det komma in någon så måste de pass in i gruppen, säger Rigest Hysko.

Matchfakta

Slätta SK–Sala FF 0–4 (0–2)

Målskyttar, SFF: Alexander Awet, Mathia Bonvehi, Jacke Eklund 2