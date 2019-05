Rysarseger för Fagersta Södra – mittfältaren hjälte på tilläggstid: "Visade vilken riktning vi ska ta"

Fagersta Södra IK såg ut att tappa en riktigt tung trepoängare borta mot fjolårets division 2-lag Bollnäs, när man tappade in kvitteringen med fem minuter kvar att spela av ordinarie matchtid.

Men FSIK skulle få segerjubla – och man skulle få göra det sent.

På en hörna på tilläggstid nådde Nowroze Ali Bostan Ali – inbytt bara 20 minuter tidigare – högst av alla, och knoppade in 3–2-målet som gav tre sköna poäng till FSIK.

– Det känns lite som en definitionsseger, säsongen tar fart nu. Det var en sån match som visade vilken riktning vi ska ta, och att vi får vinna en sån match i sista minuten är extra energigivande. Det känns som en moralstärkande seger som man lägger i ryggsäcken och tar med till kommande uppgifter, säger lagets tränare Tobias Eriksson till Sporten.

Byta in hjälten med 20 minuter kvar – det är väl en coachseger?

– Ja, men eller hur. Det var du som sa det. Jag har inte tagit det med grabbarna än, men jag tänkte nämna det ute på Onsjö sen, säger Eriksson med ett stort skratt.

Efter en rejäl plump i protokollet mot Heby tidigt på säsongen har Fagersta Södra nu svarat på bästa möjliga sätt. Poäng i tre raka matcher, varav två segrar – och då har man under poängsviten dessutom mött två division 2-lag från förra säsongen.

– Det är jävligt skönt mot ett förväntat topplag, att vi verkligen får vara med och slåss. Nu har vi mött båda och tagit poäng mot båda. Det känns jävligt bra.

Tidigare under säsongen har effektiviteten och offensiven varit något av ett frågetecken. Men mot Bollnäs tycker tränare Eriksson att det var som bortblåst.

– Jämfört med tidigare kändes det verkligen som att vi var farliga när vi kom till lägen. Det kändes som att det kunde hända någonting hela tiden. Deras målvakt hade det lite jobbigt i luftspelet också, så det körde vi hårt på.

Förra säsongen var det just den här typen av lag som FSIK hade problem mot. Det var i matcherna mot topplagen man sumpade möjligheten att vara med och slåss i toppen av tabellen under säsongen – och just det var något Eriksson tryckte på inför matchen.

– Jag lyfte det, att vill vi vara med och slåss i toppen måste vi vinna såna här matcher. Vi ska ta med oss poängen hem. I halvtid kändes det som att vi hade kontroll på det. Vi hade 1–1, men deras mål var på en straff som kändes som lite otur i arbetet. Men reaktionen var skön. Inget deppa, utan upp på hästen och försöka igen. Det är det som gör att vi vinner. Vi jobbar klart matchen och kör på i stället för att hänga med huvudet och fundera.

Matchfakta/Division 3 södra Norrland

Bollnäs GIF – Fagersta Södra IK 2–3 (1–1)

Mål: 0–1 (28) Pawel Gentek, 1–1 (41, straff) Okänd spelare, 1–2 (59) Emil Zoltek, 2–2 (85) Viktor Roos, 2–3 (90+1) Nowroze Ali Bostan Ali.

Varningar, FSIK: Emil Zoltek, Kristian Ekberg, Max Holmberg

Publik: 181