Doldisen från Västerås talar ut om märkliga karriären – siktar åter mot toppen: ”Har inga pengar”

Han har en låt med 8 miljoner spelningar på Spotify. Men det är en remix.

Han har vunnit en Grammis. Men inte för låten utan någon annans musikvideo.

Han lånar Västeråsreferenser hejvilt. Men låtarna handlar egentligen inte om Västerås.

Hans senaste album landade toppbetyg i DN. Och höll en väldigt hög nivå objektivt sett.

Men han blev inte erbjuden ett enda gig efter släppet.

Kalle J medger att han är ganska usel på att sälja sig själv.

– Det känns lite grann som att jag föddes några år för sent. 90-talisterna och 00-talisterna är uppvuxna med att fotografera sig själva och sprida en viss bild av sig själva konstant. Jag är mer reserverad, och har mest av allt bara velat skriva min musik, säger han när VLT når honom via telefon sent en vardagskväll.

Kort genomgång för att förstå sammanhanget.

Karl Jönsson, med Kalle J som artistnamn, slog igenom 2005 när han skickade några hemsnickrade låtar till musiktidningen Shaktar. Redaktionen jublade och snart var han sajnad av ett skivbolag (vilket faktiskt betydde någonting på den tiden). Där och då var han ett av de mest hajpade namnen inom den svenska elektroniska scenen.

Det blev spelningar på stora festivaler som Hultsfredsfestivalen och Popaganda.

Men sedan rann allting ut i sanden. Kanske var det för att han sjöng mer på albumet som följde ep:n.

– Ja, jag kunde ju inte sjunga på den tiden, haha. Det tycker jag att jag kan nu.

Snart var dock Karl Jönsson i gång med ett nytt projekt, Karl X Johan. Duon rönte relativt stor framgång under 2010-talet. Gjorde en remix som fick 8 miljoner spelningar på Spotify.

Och deras helt egenskapade musik är minst lika briljant. Som låten "Flames", med 750 000 lyssningar, vilken den tillhörande musikvideon dessutom vann en Grammis för.

Men det här med att snacka siffror är som sagt inte Kalle J:s grej (vilken sann musikälskares är det, egentligen?).

2016, tio år efter han släppte sitt första album, återupptogs satsningen på solokarriären – där musiken i all sin enkelhet kan beskrivas som "episk pop på svenska om livet och döden".

33-åringen har inte legat på latsidan sedan dess. Bara det året släpptes tre (!) album.

2018 släppte han ett album vars titel får en västeråsare att haja till: "Aros Catering".

Lustigt med tanke på att Kalle J senaste 15 åren bara besökt Västerås för att hälsa på familj och någon enstaka vän.

– Det är inte så mycket mystik över det. Jag såg Aros Catering på en bil när jag hälsade på morsan. När min brorsa fick höra vad albumet skulle heta berättade han att han känner deras ägare, haha. Jag tänkte väl mest att det låter bra. Det är bra ord. Aros Catering.

I albumets kanske starkaste spår, "Pizzeria", sjunger han om en "Aros gambler".

– Där är det mer tanke bakom. En "Aros gambler" är någon som har lite fuffens för sig, är ute på hal is, men ändå försöker göra gott. Kanske hänger han på Skallbergskrogen och spelar lite Jack Vegas.

Albumet "Aros Catering" hyllades unisont av recensenterna. Det landade en fyra i Dagens Nyheter, och frågan är senaste gången en Västeråsakt fick ett så högt betyg i en av Sveriges största dagstidningar.

– Jag blev jätteglad av att de skrev så fina ord.

Men det blev ingen stor turné som följde.

– Det blev inget gigande alls faktiskt. Jag har inget bokningsbolag, vet inte riktigt hur man fixar spelningar och har väl egentligen aldrig varit så ambitiös av mig med det som inte rör musiken. Men nu ska jag börja anstränga mig lite mer, och min brorsa hjälper mig.

I början av året släppte Kalle J första singeln, "Ängel", till sitt nya album. 28 februari släpptes andra singeln, "Skyldig".

Vad nya albumet ska heta? "Miraklet på Vallby", så klart. Det släpps via hans egen label – Roqlunda ...

– Det är delvis en anspelning på en film, "Miraklet i Valby". Dessutom har friluftsmuseet på Vallby alltid haft en nostalgisk plats i mitt hjärta. Vi gick ofta dit när jag var barn. Jag tycker att albumtiteln låter lite som en julkalender, och det passar soundet som är lite lugnare, atmosfäriskt. Lite mer glittrigt, drömskt. Sedan finns det i och för sig några riktiga pangare på nya skivan också, haha.

– Men som sagt, inga av mina låtar handlar egentligen om Västerås. Alla mina vuxna år har jag bott någon annanstans.

När jag läst på inför den här intervjun har du i princip varje gång nämnt att du inte har några pengar.

– Haha, va? Det låter konstigt.

Är det lugnare i dag?

– Jag söker jobb just nu, så nej, haha. Men jag är jättebra på att klara mig på lite pengar.

Sedan han flyttade från Västerås 18 år gammal har han bott i Stockholm, förutom en avstickare på tre år till Malmö.

Hur har du försörjt dig?

– Jag har haft massa olika jobb, klassiska jobb, liksom. Vissa bra, vissa dåliga, men utan riktning.

Flytta sina papper och dra i sina spakar?

– Ja, och det tycker jag är väldigt skönt när man på fritiden skapar musik. Att ha ett mer maskinellt dagjobb.

Vad har du för tips till fattiga Västeråsmusiker som vill testa lyckan i huvudstaden?

– Bo inte mitt i stan, förorten är bra. Kollektivtrafiken är skitdyr, så undvik den. Eller så drar du helt enkelt till Malmö istället. Där är det billigt och man kan leva gott.

Kalle J är fortfarande ganska usel på att sälja sig själv.

Exempelvis hade han inte behövt berätta att Grammisen han vann var någon annans förtjänst. Eller det där om svårigheterna med att få spelningar. Eller det där om ... ja, ni förstår.

Men samtidigt är väl just det vad som behövs i dagens musikbransch – någon som är rakt igenom äkta.

Och skriver förbannat bra musik.

