Domarilska i VSK – känner sig rånade på straff: "Solklar hands"

Douglas Karlberg slängde sig fram och tryckte in 1–1 för VSK hemma mot Dalkurd. Då hade matchen pågått i 99 minuter, på grund av en vattenpaus, ett rött kort för DFF och några skador.

Det var en förlösande kvittering för Grönvitt, men hemmalaget hade kunnat få med sig alla tre poäng. Efter över 100 minuters spel såg bollen ut att ta på en Dalkurdspelares hand i eget straffområdet. VSK ropade på straff, men domaren avvärjde.

Efter matchen var hemmalagets Filip Tronêt arg över att domaren inte valde att peka på straffpunkten.

– Jättetråkigt att domaren gör en sån miss och inte tar den straffen. Hörnan seglar in och tar på handen. Det är solklar straff. Tråkigt att vi inte fick chansen att slå in den och få med oss tre poäng, säger Tronêt.

Även Dennis Persson är besviken att det inte blev straff för Grönvitt.

– Jag tycker att det är solklar hands från där jag står. Men jag är inte domare, säger Persson.

VSK-försvararen var inte bara missnöjd med straffsituationen. Han var även besviken på domarens insats i allmänhet.

– Jag tycker att vi har besluten emot oss under hela matchen. Vi fick inte med oss några 50-50-situationer. Det blåstes bara åt Dalkurds håll hela tiden. Det tycker jag även visar sig vid straffsituationen, att vi inte ens får den med oss.

Persson var inblandad i flera heta situationer. VSK:s wingback var bland annat den som blev knuffad när Dalkurds Christoper McVey fick rött kort. Så här såg han på den situationen.

– Det är solklart rött kort. Det är så onödigt av honom. Att han åker ut, det är rätt åt honom.

– Inget speciellt föranledde det. Han kommer fram mot mig och vi börjar gruffas lite. Han vill börja bråka och jag nonchalerar honom. Sen från ingenstans så trycker han upp två raka händer i bröstet på mig stenhårt. Sånt hör inte hemma på en fotbollsplan.

Matchfakta

Västerås SK – Dalkurd 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 (4) Joseph Ceesay, 1-1 (90+9) Douglas Karlberg

Varningar: Dalkurd: VSK: Filip Ottosson

Publik: 2 293

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Ilir Berisha, Sean Sabetkar – Ravy Tsouka, Carlos Moggia, Filip Ottosson, Simon Johansson (ut 63), Dennis Persson (ut 90+5) – Filip Tronet, Petar Petrovic (ut 81)

Inhoppare: Karwan Safari (in 63), Douglas Karlberg (in 81), Emil Skogh (in 90+5)