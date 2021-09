Dramatisk mardrömshalvlek knäckte VSK – när målvakten tvingades ut på bår

Ett VSK i poängnöd fick göra ett par sena ändringar i startelvan borta mot tabellettan IFK Värnamo.

Detta när målvakten Daniel Svensson fick ta plats istället för Anton Fagerström och Lawson Sabah fick förtroendet istället för Jesper Merbom Adolfsson.

Det visade sig att det inte skulle bli varken Svenssons eller Sabahs afton på Finnvedsvallen.

Först släppte Svensson in två snabba mål efter knappa kvarten och sedan tvingades burväktaren bäras ut på bår efter vad som såg ut som en huvudskada i duell med en hemmaspelare.

Sabah i sin tur gjorde en fatal felpass i slutet av den första halvleken, som Värnamo kunde förvalta fram till 3–1.

Grönvitts Dusan Jajic fick ett ypperligt läge att reducera strax innan halvtidsvilan, men hans straffspark gick högt över.

I den andra halvlek försökte tränare Kalle Karlsson skaka liv i laget i jakten på poäng, men det blev en fruktlös jakt.

Drabbningen slutade 3–2 till Värnamo efter Viktor Prodells reducering.

Matchens tre bästa VSK-spelare:

1. Olle Edlund

Edlunds kanonskott i krysset i den första halvleken var vackert.

2. Filip Tronêt

Kämpade och slet med sitt grönvita hjärta matchen igenom.

3. Viktor Prodell

Kom in med 20 minuter kvar och stod för ett mål.

Matchens otäckaste

Målvakten Daniel Svensson bars ut på bår skadad efter att ha fått en smäll i en duell med ett hemmaspelare efter en knapp halvtimme.

Matchens jättemiss

VSK:s Dusan Jajic kunde ha skjutit in en psykologiskt viktig reducering innan halvtidsvilan, men hans straff gick över och Grönvitt fick jobba i uppförsbacke i den andra halvleken.

Matchfakta/superettan, fotboll

IFK Värnamo–VSK 3–2 (3–1)

Målen: 1–0 (11) Oscar Uddenäs, 2–0 (13) Oscar Johansson, 2–1 (39) Olle Edlund, 3–1 (45+2) Christian Moses, 3–2 (74) Viktor Prodell.

Varningar, Vä: Hugo Andersson, William Kenndal. VSK: –.

Domare: Oscar Johnson.

Publik:

Så spelade VSK:

Målvakt: Daniel Svensson (ut 31)

Backlinje: Emil Skogh, Daniel Hermansson, Lawson Sabah (ut 46), Kalle Björklund, Simon Gefvert (ut 71)

Mittfält: Simon Johansson, Olle Edlund, Dusan Jajic

Anfall: Filip Tronêt, Taha Ali

Ersättare: Pedro Ribeiro (in 85), Samuel Sörman (in 46), Jakob Lindahl, Brian Span (in 85), Viktor Prodell (in 71), Patric Åslund, Sebastian Selin (in 31).