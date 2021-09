Driver en av Västerås största krogar – så ser han på framtiden

Anmäl text- och faktafel

"En berg- och dalbana."

Så beskriver Emanuel Barhaido tiden sedan pandemins utbrott i mars 2020.

– När smittan varit som värst har vi fått kämpa hårt för att hitta lösningar. Man känner ansvar för personalen och vill hela tiden kunna erbjuda jobb, men det har inte varit lätt när alla inte kan permitteras. Överlag har det varit mycket byråkrati under den här perioden.

Har ni varit nära konkurs någon gång?

– Nej, det har aldrig varit nära konkurs.

Han vill rikta ett stort tack till Agrills trogna kunder.

– Det är väldigt många personer som vill att vi ska finnas kvar, och de har stödätit hos oss trots att det varit svårt att ta sig ut. De har beställt avhämtning, och våra jul- och nyårspåsar gjorde succé. Vi är verkligen hur tacksamma som helst.

När smittspridningen var som värst och restriktionerna som hårdast tvingades många inom branschen sadla om.

Flera restauranger i Västerås har vittnat om svårigheter med att anställa när samhället började öppna upp igen.

– Det har gått relativt bra för oss. Vissa har gått vidare till andra branscher, men samtidigt har vi fått in många unga som är hungriga och ivriga. Jag trodde nog att det skulle vara svårare.

29 september lyfts de sista återstående restaurangrestriktionerna.

Det gör särskild skillnad för en krog som Agrill, med tanke på att lokalen är stor till ytan.

– Den viktigaste förändringen blir att vi kan ta in sällskap större än åtta personer igen. Företagsevent, bröllop, fester, allting som folk skjutit på kan nu bli av. Det gör en stor skillnad för oss. Att dessutom kunna planera i förväg är väldigt hjälpsamt. Sedan en månad tillbaka har vi märkt av att större sällskap börjat boka in sig, och det gör så klart jättemycket för oss. Detsamma gäller julborden, som under tre veckor i december är en väldigt stor del av verksamheten.

– Framför allt är det en lättnad att saker och ting blir som vanligt för oss från och med 29 september. Med den vetskapen kan vi planera för en mer normal vinter och vår, vilket är enormt skönt.

Agrills Kajbaren är välbesökt av västeråsarna sommartid. Nu ska den även komma till användning under vinterhalvåret – och har därför börjat med quiztorsdagar.

– Det är en perfekt lokal för en mindre publik och vi tycker det är hur mysigt som helst att bona in sig där. Förutom quiztorsdagarna kör vi på med AW hela hösten, och redan nu i helgen har vi Oktoberfest torsdag till lördag.