"Du och jag i världen" – Josefiné Josefsson om flockdjuret människan

Josefiné Josefsson om varför vi så innerligt vill tillhöra en familj.

Jag sitter i en orange Hondas baksäte och det är precis så det börjar. Mitt hår är blött från kvällsbadet och jag såg nyss en myra krypa vid mitt knä. Jag tänker att myran måste vara långt borta från sin myrstack nu. Nästa dag händer följande, jag googlar "family quotes" och hittar allt från allmänhetens berömda ”blod är tjockare än vatten” till Les Dawsons ”families are like fudge - mostly sweet, with a few nuts”. Jag tänker på familjen som koncept, som etablissemang, som kardinalpunkt. Vem lät anlägga ramverket för hur vi inom en familj beter oss? Vad innebär det egentligen att kalla någon familjemedlem? Varför är det en hyllning att kalla en vän för syster eller bror?

Jag har ofta tänkt att den finaste av komplimanger är att få höra att någon betraktar en som familj vilket ju är berättigat eftersom en sådan komplimang ju är… hmm vad sägs om rörande? Troligtvis härstammar komplimangen ur uppfattningen om att man med en familjemedlem kan vara ärlig, bekväm och älskad på samma gång. It all make sense men varför är ordet "familj" så laddat? Säg familj, f-a-m-i-l-j. Kraven på biologiska blodsband är (tack och lov) inte lika mycket på tapeten utan tvärtom är gemene man (detta saknar statistik) överens om att vi själva väljer vilka som ska ingå i vår familj. Begreppet har helt enkelt vidgats och vi har blivit tillåtna att både ifrågasätta familjens habitus och dessutom iscensätta en ny gestalt av detta historiska koncept.

Ibland får jag för mig att jag vill kalla mina familjemedlemmar vid deras rätta namn. Ibland vill jag lägga min mammas tvåstaviga namn i min mun och låta det ersätta "mamma". Inte för att min mamma misskött sitt moderskap och därmed inte förtjänar titeln utan tvärtom därför att jag ibland skulle vilja kalla henne namnet vilket alla, förutom jag och mina syskon, förknippar henne med. Mot samma bakgrund vill jag ibland kalla min storasyster för bästis därför att hon i lika många av fallen är min bästa vän som min syster. En vän väljer du, en familj föds du in i och trots detta är det en hyllning att kalla en vän för syster men aldrig vice versa.

Jag misstänker att en del av svaret finns i människans natur. Flockdjuret människan. Säg flockdjur, f-l-o-c-k-d-j-u-r. När ni ändå håller på, säg FN och artikel 16(3) vilken lyder ”Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten”. Hur fantastisk denna enhet än må vara och hur mycket jag själv än älskar att spendera tid med medlemmarna i min, är jag nyfiken på vad som kommer med dessa stämplar (familj, inte familj). Säg familjemedlem, f-a-m-i-l-j-e-m-e-d-l-e-m. Låter det inte en aning formellt? Kom medlemskapet vid födseln och går prenumerationen på autogiro eller måste vi anstränga oss för att behålla vår plats i enheten? Skulle lika många behöva skyddas från samhället om de inte bar på en "vi mot världen" - mentalitet?

Mitt i allt detta förstår jag idén, jag om någon förstår idén. Ibland när jag var yngre drömde jag om att alla i min familj skulle bygga en liten by där vi skulle leva tillsammans resten av livet. Ibland när jag är uttråkad tänker jag på vems hus som ska ha vilken färg. Vad jag däremot är osäker på är gränsdragningen. Jag vet att jag ställer högre krav på mina familjemedlemmar än på mina vänner. Vidare vet jag att jag lättare förlåter mina familjemedlemmar, att jag är beredd att göra större uppoffringar. Bottnar uppoffringarna i att våra familjemedlemmar i mångt och mycket utgör stora delar av vilka vi själva är? När vi kommer bra överens med dem letar vi desperat efter likheter mellan våra leenden och liknelser. När vi å andra sidan är osams garanterar vi för oss själva att vi aldrig skulle hantera en konflikt lika omoget som resterande.

Att blod är tjockare än vatten är ett faktum men med det sagt måste det inte vara en så stark distinktion mellan familj och icke-familj. Eller också är det just den här distinktionen som gör att jag älskar när jag känner mig som en del av min pojkväns familj, när jag märker att jag tecknat ett nytt medlemskap för en ny enhet, en lika magnifik och mångbottnad enhet som min egen, ursprungliga och biologiska familj. Jag satt i en orange Hondas baksäte och det är precis så det slutar. Min ståndpunkt går för ingen att finna för jag vet inte vad jag egentligen tror eller tycker. Det enda jag vet är att jag och min pojkvän hur töntigt det än må låta alltid säger ”Du och jag i världen” istället för ”Du och jag mot världen”. Förslaget var mitt och det enda jag hade i åtanke var att vi som enhet och familj nog är smarta om vi ställer oss på världens sida, i en kamp mellan världen och oss. Jag tror det sparar oss tid.

Jag är i alla fall inte

blöt baddräkt i baksätet

du och jag bråkar mer än vanligt

jag är aldrig rädd när vi bråkar

jag är alltid rädd när vi bråkar

vrf vill jag säga så dumma saker

vrf säger jag inga dumma saker

Josefiné Josefsson är poet, författare, student och tilldelades förra året VLT:s Stipendium till Lars Gustafssons minne