Dyk ner i Västmanland – 7 spännande vattenhål att uppleva i sommar

Observera att innan du ger dig iväg bör du ha rätt utbildning och utrustning för de olika dyken. Och dyk aldrig ensam!

1. Fältspatsgruvan i Kolsva

"Det är svårt att komma till brottet då det spärras av en bom cirka 600 meter innan. Det är ett öppet brott med ett antal platåer. Då maxdjupet är 90 meter på vissa ställen bör man ha full koll på sin avvägning. Finns orter man kan simma in i men för det krävs det grottdykarutbildning. Ligger lite skrotbilar plus en ”båt” på botten. Sikten kan variera från 1 till 10 meter. Det finns abborrar och kräftor att titta på."

Koordinater: WGS84: 59.570071,15.821686

2. Gunsta i Västerås

"En sjö där man kan se både abborre och kräfta, massor med musslor på botten. Bra ställe för nybörjare då dykdjupet är max 10 meter. Lätt att komma fram med bil till och enkelt att ta sig ner i vattnet."

Koordinater: WGS84: 59.741347,16.590128

3. Hallsta grustag

"Ett grustag halvvägs mellan Sala och Västerås och en mycket populär badplats på sommaren. Mollusca gör många dyk här. Här varierar botten rätt mycket i djup då det går åsar upp och ner. Maxdjupet är cirka 20 meter. Mycket fisk att titta på, abborre, gädda, mört, sutare och kräftor. Finns även ädelfisk inplanterad sedan ett antal år tillbaka. Ligger en hel del skrot här att titta på också. Botten är ganska dyig så man kan lätt försämra sikten om man inte har koll på avvägningen. Man får bära dykutrustningen cirka 200 från bommen till igångsplatsen. Tänk på att inte blockera bommen vid infarten."

Koordinater: WGS84: 59.777658,16.569786

4. Lånsta grusgrop i Sätra brunn

"Här finns det två grusgropar att dyka i. Den större gropen är helt okej att dyka i. Botten varierar mycket med åsar och stenrösen. Finns abborre och kräftor att titta på. Bra ställe för nybörjare då det är lätt att ta sig ner i vattnet."

Koordinater: WGS84: 59.84033,16.502323

5. Sala silvergruva

"Grottdykning rakt av, här krävs rätt utbildning och utrustning för att dyka. Teknisk dykning på hög nivå. Vattenytan ligger på 155 meter djup.

I gruvan erbjuds den bästa dykningen vid 0-35 meter vattendjup (160-195 m under markytan). I huvudsak utgrävda på 1600-talet. Det finns en hel del lämningar kvar såsom räls, gruvvagn, skottkärror, matplatser, skor, hattar, diverse verktyg och inte minst fotspår efter människor och hästar som flera hundra år senare fortfarande finns kvar i bottensedimentet. Gruvan består av enorma salar som förbinds av trånga passager i både horisontell och vertikal ledd. Det finns cirka sju kilometer lina utlagt i systemet ner till cirka 80 meter vattendjup."

Koordinater: WGS84: 59.9077,16.5739

6. Sala Stråbrottet

"Öppet brott utanför Sala, maxdjupet ligger på 86 meter. Här dyker man rena väggdyk utan ”botten” och måste ha stenkoll på sin avvägning. Från igångsplatsen ligger det lina dragen över till ”kontoret”, ett rum på cirka 20 meters djup som man kan titta in i. Bortanför det ligger en vik med botten på cirka 10 meter. Längst in där ligger det en gruvgång som man inte bör simma in i utan rätt utbildning. En del abborre att titta på, står även flera träd på botten till vänster om igångsplatsen. Det brukar vara ett språngskikt mellan ca 20-30 meters djup där sikten är nästan obefintlig."

Koordinater: WGS84: 59.934957,16.593261

7. Skärsjön i Skinnskatteberg

"Naturdyk med rätt klart vatten, lite kallt och mörkt på djupet. Dyig botten som grumlas upp lätt. Trevlig miljö i viken till vänster om badplatsen med klipphällar och nedfallna träd. Här får man samsas med badgäster, lite abborre och gädda."

Koordinater: WGS84: 59.807023,15.737228

För mer info: www.dykarna.nu/dykplatser

Liten ordlista

Naturdyk: Dyk där det finns liv och växtlighet att titta på, i princip blir alla utedyk naturdyk.

Vrakdykning: När man dyker på sjunkna fartyg.

Grottdykning: Inne i gruvor/grottor vilket innebär att man dyker med tak över huvudet och inte kan göra en direktuppstigning.

Avvägning: Innebär att en dykare har neutral flytkraft, det vill säga att man varken sjunker eller flyter upp mot ytan. Finjustering av flytkraften görs med hjälp av in- och utandning i lungorna.

Igångsplats: Den plats där man lämpligast tar sig ner i vattnet inför dyket.

Västerås Sportdykarklubb Mollusca

Brukar ha en grundkurs under våren och fortsättningskurser under hösten.

För mer info se hemsidan www.vsdk-mollusca.org

Lennart Bergs favoritplats att dyka på...

...i Sverige: Väderöarna på västkusten med Dyk-Leif

"Det finns så otroligt vackra dykplatser där med fantastiska undervattenslandskap. Allt från väggdyk (dyk utmed bergsvägg där botten ofta ligger på 30-40 meter), klippor och avsatser i etapper ner på djupet och avslut på grundare med massa växtlighet. Det finns massor att titta på gällande djurlivet, fisk av alla sorter, krabbor, hummer, anemoner, havsnejlikor, nakensnäckor, sjöharar, sjöpung och död mans hand."

...i världen: Röda havet

"Av de ställen jag dykt på utanför Norden är nog Röda Havet favoriten, på grund av dess klara sikt, varma vatten och ett underbart djur- och växtliv. Favoritdyket där är nog när vi dök med tigerhaj, vi gjorde tre dyk på samma plats. Tredje dyket var jag cirka 2,5 meter från en bjässe på tre meter. Det var riktigt häftigt och adrenalinpåslaget var stort som du förstår, men jag var aldrig rädd."