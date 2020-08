Dystra prognosen – när nyförvärvet klev ut skadad: ”Ser ut som att axeln är ur led”

Moussa Traore kom in från start och gjorde på det stora hela en stark debut i VSK-tröjan. Men debutmatchen fick ett riktigt tråkigt slut för mittfältaren.

Tidigt i den andra halvleken hamnade han i en närkamp med J-Södras Eric Johana Omondi, och skrek till av smärta samtidigt som han tog sig för den vänstra axeln. Hjälp kallades in på banan, och Traore grinade illa och stönade ut sin smärta när han leddes av banan och byttes ut direkt.

Efter matchen hade VSK-tränaren Thomas Askebrand inte fått något definitivt svar på hur läget var med Traore.

– Jag har inte hört någonting, så jag vet inte vad som är sagt, säger han till VLT-sporten efter matchen.

Det såg inte särskilt bra ut.

– Det ser ut som att axeln är ur led, prognosen är att det är så. Men vi vet ännu inte vad som blir sagt.

Traore visade upp sin skicklighet direkt i debuten, och var ett hot de få gånger VSK lyckades få tag på bollen i den första halvleken.

– Han gör det bra. Liksom de andra hamnar han lite långt ner i banan, nästan i backlinjen. Där blir det svårt att spela försvarsspel. Så han kommer lite galet på det sättet. Samtidigt har han inte spelat på ett bra tag, plus att han knappt tränat med oss. Han gör en bra insats efter förutsättningarna han fått.

Matchfakta/Superettan

Jönköpings Södra IF–Västerås SK 1–1 (0–0)

Mål: 1–0 (60) Jesper Svensson, 1–1 (90, straff) Karwan Safari

Varningar, JSIF: Moustafa Zeidan, Jetmir Haliti, Frank Pettersson

Varningar, VSK: Filip Almström Tähti, Filip Tronêt

VSK (3-4-3): Daniel Svensson – Michael Jahn (ut 70), Sean Sabetkar, Calle Svensson – Filip Almström Tähti, Moussa Traore (ut 51), Simon Johansson, William Videhult (ut 46) – Filip Tronêt, Karwan Safari, Brian Span (ut 86)

Ersättare: Erik Biselius, Jesper Florén, Pedro Ribeiro (in 70), Kevin Custovic (in 46), Justin Salmon, Albin Sporrong (in 51), Moonga Simba (in 86)