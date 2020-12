Anmäl text- och faktafel

Enligt Trafikverket stängs vägen av under natten mellan måndagen och tisdagen mellan 20.00 och 05.00. Under avstängningen leds trafiken om via trafikplats Strö, väg 558 till Munktorp via Kolbäck ut till Törunda, sedan väg 56 norrut och ut på E18 igen.

Vägen stängs av för att laga räckesskador.

Arbete kommer vidare även att pågå på samma sträcka i riktning mot Köping, men detta medför ingen total avstängning. Kortare stopp av trafiken kan dock förekomma.