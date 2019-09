Edberg försvarar unga VSK-truppen – efter brutala uppvaknandet mot Sandviken: "Behöver inte fler seniorer"

Det var ett påtagligt frustrerat och besviket VSK som stängde in sig i omklädningsrummet efter 2–5-förlusten mot Sandviken.

Bort sett från korta sekvenser här och där fick inte laget spelet att stämma alls och Sandviken tilläts periodvis göra nästan som de ville.

– Det är lite rörigt och allt är lite nytt och ovant idag. Vi kommer ur det vi ska göra så känslan är att vi inte riktigt hittar flytet i spelet. Stundtals är vi jättebra men sedan är det alldeles för långa perioder där vi helt enkelt inte är bra, konstaterar liberon Stefan Edberg.

VSK startade dock matchen bra och fick in ett ledningsmål tidigt efter att just Edberg fått till en fullträff på frislag som letade sig in bakom Joel Othén. Men ju längre den första halvleken gick, och sedan framför allt under den andra, desto mer kom matchen att handla om Sandviken där det inte alls gick att se att laget fortfarande inte fått börja träna på stor is.

Ni har tränat ganska länge på stor is, Sandviken nästan inte alls. Borde de inte ligga efter vad gäller tajming och annat?

– Man kan ju tycka det men vi har väldigt mycket nya spelare och det tror jag inte att de har på samma sätt. Vi har tränat på bra men idag kommer vi inte alls upp i den nivån vi har tränat på så det är väl därför det är lite irriterat nu. Sedan är ju Sandviken bra, de ser förvånansvärt bra ut redan nu så det känns som att det verkligen har något på gång, säger Edberg.

VSK kunde hålla jämna steg målmässigt i drygt en timme innan Sandviken kunde gå ifrån och slutligen vinna med komfortabla 5–2 mot ett VSK-försvar som inte alls fick stopp på SAIK:s snabba offensiv.

– Vi blir för passiva när de kommer och de får både alternativet att sätta bollen direkt eller att vända ur och komma in centralt igen. Vi är inte så aggressiva och när vi har läge att bryta ger vi dem lite för mycket is. Det såg nog ganska passivt ut från sidan över huvud taget och det var lite så det kändes också.

Efter förra säsongen lämnade fem seniorspelare truppen och bara två nya togs in. Den grönvita truppen har minskat rejält inte bara sett till antalet personer utan även när det gäller erfarenhet och rutin, inte minst nu när dessutom vänsterhalven Oscar Gröhn är borta på obestämd tid på grund av skada.

Men Stefan Edberg vill inte säga att den svaga insatsen mot Sandviken beror på att truppen skulle vara sämre än förra året.

– Vi är färre seniorer så truppen är lite tunnare men jag tycker att tempot och energin nästan är bättre. Det handlar bara om att få ut det på match. Det är många nya och det kan vara lite osynkat i början. Det handlar nog mer om att få fler matcher, att få känna på den här typen av matcher och se att vi behöver jobba med vissa grejer. Så på sätt och vis är det bra att det blir såhär, säger han.

Hade ni behövt fler seniorspelare?

– Nej, det tycker jag inte. Vi är en ny grupp och det handlar om att bygga självförtroende i gruppen och sätta spelet. Förra året var vi många seniorer som hade spelat ihop i ganska många år, då finns ju tryggheten med varandra på ett annat sätt. Den behöver vi jobba upp den här säsongen så det är ganska naturligt att vi är där vi är, säger Edberg som är en av endast tre spelare över 30 år.

Matchfakta – träningsmatch

Västerås SK–Sandvikens AIK 2–5 (1–1)

Mål: 1–0 (17) Stefan Edberg (Jesper Hermansson), 1–1 (28, straff) Jesper Hvornum, 1–2 (46) Erik Säfström, 2–2 (55) Jesper Jonsson (Tobias Holmberg), 2–3 (61) Linus Forslund (Oscar Stadin), 2–4 (79) Edvin Isaksson (Dennis Henriksen), 2–5 (90) Hannes Edlund (Albin Airisniemi)

Hörnor: 6–12

Utvisningar: VSK 1x10 min, SAIK 3x10

Publik: 342