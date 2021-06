Efter alla besvikelser – serieindelningen klar för publiklaget

Västerås AFG har de senaste säsongerna haft en tydlig målsättning om att nå svenska futsalligan (SFL), som är den högsta division i futsal.

Vårvintern 2020 föll division I-laget i kvalfinalen mot Norrköping i ett fullsatt, elektriskt och kokande Kristiansborg och besvikelse var stor.

Den gångna vintern sökte AFG revansch, men allt slutade återigen i besvikelse när seriespelet stoppades på grund av coronapandemin.

Den kommande hösten tar AFG nya tag i jakten på en plats i finrummet och nu är serieindelningen för landets division I-serier klar, enligt följande:

Norra Svealand: Ankaret FK, Bengaliska FF, Edsbro IF, Sevdah IF, FC Europé Juniors, Västerås AFG, Bro IK, Futsal Club Bosna

Östra Götaland: Djurgårdens IF FF, Sickla IF, Rågsveds IF, Söder Futsalklubb, FC Kalmar, Ektorp FK, Dribbla United FK, Latorps IF

Västra Götaland: Sotenäs FF, Färgelanda IF, Nol IK, Landvetter IS, Sandarna BK, RC Real Internacional, FC Rosengård 1917, FC Lidköping United

Norrland: fastställs senare.

Spelschemat fastställs senare under sommaren, enligt svenska fotbollförbundets webbsida.