Efter chockstarten – förre VIK-målvakten utbytt i första perioden: "Kan inte göra något"

Brynäs fick en mardrömsstart i klassikermötet borta mot Leksand. 9.15 in i första perioden stod det 3–0.

Magnus Sundqvist kunde inte tro sina ögon – och tog beslutet att byta ut förre VIK-målvakten Samuel Ersson och sätta in Joacim Eriksson.

– Det här är under all jävla kritik, sa Brynästränaren Magnus Sundquist till C More i pausen och berättade att han skällt ut laget.

C More-experten Johan Tornberg om tränarbeslutet:

– Han kan inte göra någonting på något av målen. Nu får Joacim Eriksson åka ut och lugna ner laget, så vi får se om laget kan samla sig, säger han i tv-sändningen.

I periodpausen var Brynäs lagkapten kritisk.

– Det är en inställningsfråga. Svårt att stå här och svara på varför vi inte kommer upp.

– Det är inte okej. Det är riktigt dåligt där ute. Alla måste upp och ta sig i kragarna och visa att vi vill spela den här hockeymatchen, säger Rödin i C More.

Leksand vann till slut med 5–1.

Samuel Ersson gjorde debut för Brynäs mot Färjestad i förra omgången. Då blev det förlust med 1-2 och Ersson räddade 20 av 22 skott.