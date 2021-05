Efter de politiska bråken – Sura riskerar nytt kommunval

Anmäl text- och faktafel

– Om ingen kan styra så kan det bli ett extraval i kommunen. Det är inget vi kristdemokrater är intresserade av. Jag tror inte att allmänheten är det heller, säger Lars-Göran Bärling.

Han bekräftar att det förs många diskussioner just nu, mellan många olika partier.

Vad det pratas om vill ingen avslöja i nuläget, men klart är att det måste hittas en majoritet som kan styra kommunen framåt.

Efter att Centern kastades ur majoritetssamarabetet med S och V så saknas det två mandat i fullmäktige för att S och V ska få till en majoritet igen.

Kristdemokraterna har 1 mandat, liksom Liberalerna. Det vore inte orimligt att Socialdemokraterna försöker få över de två för att säkra majoriteten mandatperioden ut.

– Vi har haft kontakt med Socialdemokraterna och har haft samtal, medger Yvonne Gmeiner (L).

– Men vi har inte landat i något beslut ännu, fortsätter hon.

Inte heller KD har tagit ställning om något samarbete med annat parti.

Yvonne Gmeiner påpekar också, precis som Lars-Göran Bärling, risken för nyval om partierna inte kan komma överens.

Det är väldigt kaotiskt just nu...

Under måndagskvällen möttes oppositionspartierna i kommunen, det vill säga alla utom S och V. Meningen var att förutsättningslöst diskutera framtiden.

Många partier kan hamna i en situation där de blir vågmästare, beroende på vilka koalitioner som eventuellt bildas.

– Det är väldigt kaotiskt just nu, under en tid när vi egentligen borde fokusera på att ta hand om kommande budget, säger Johanna Olofsson (M), utan att närmare gå in på måndagskvällens möte.

– En sak kan jag säga och det är att Moderaterna inte kommer att bli något stödparti till Socialdemokraterna.

Johanna Olofsson menar att alla egentligen är överens om att man måste komma framåt nu. Någon eller några måsta kliva fram och ta ansvar för kommunen.

– Och det är Moderaterna villiga att göra.

Sverigedemokraterna är tveksamma till Socialdemokraternas strategi att först vilja riva upp alla nämnder och utskott samt att kommunalrådet Chris Marlowe (S) därefter aviserar att han planerar att lämna sin plats till förfogande.

– Det är ju han som har skapat det här kaoset. Ska ansvaret lämpas över på oss andra nu? Jag tycker Socialdemokraterna måste ta sitt ansvar och presentera sin egen lösning, säger Kent Pettersson (SD).

På onsdagen hålls ett extrainsatt möte i kommunstyrelsen för att behandla förslaget om att riva upp nämnder och utskott som kom in till arbetsutskottet på måndagen.

Det är snabba ryck, och Chris Marlowe (S) förklarar det med att man behöver skynda på för att ha ärendet berett och till och med nya förslag på plats till ett kommande möte i fullmäktige.

– Hela anledningen till att vi gör det här är för att få en stabilitet i kommunen den tiden som är kvar till nästa val. Vi behöver fokusera på verksamheten, säger Chris Marlowe.

FAKTA: Mandaten i fullmäktige

Ledande Socialdemokraterna har lagt förslag om att upplösa alla nämnder och utskott i kommunen. Syftet är att det ska väljas nya ledamöter så att S kan få fler höga poster än vad de har i dag. Och därmed kan styra med större kraft.

Det är framför allt Centern som S anser är överrepresenterat i förhållande till de två mandat partiet har i kommunfullmäktige.

Centern fick sina platser, bland annat ordförandeposten i det tekniska utskottet och i socialnämnden, genom det majoritetssamarbete man tidigare ingick i tillsammans med S och V.

Nu är C ute i kylan, och Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet har inte längre någon egen majoritet.

Kommunfullmäktige i Sura har sammanlagt 31 platser.

Av dem har S 11 och Vänstern 3. Sammanlagt 14 och ingen egen majoritet.

Moderaterna har 6 platser. Efter valet 2018 ingick de i ett valtekniskt samarbete med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som har 1 respektive 7 platser. Men SD har en stol tom så i praktiken har de 13 platser tillsammans.

Kvar är Liberalerna med 1 plats som ställde sig utanför den borgerliga samverkan eftersom medlemmarna sa nej till samarbete med SD. Och så Centern med sina 2 mandat.

För att nå majoritet måste det alltså till en koalition med minst 16 mandat i fullmäktige.