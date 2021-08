Efter draftsuccén – här spelar Wallstedt nästa säsong: ”Fick beskedet igår”

Anmäl text- och faktafel

För bara några veckor sedan skrev Västeråssonen Jesper Wallstedt svensk hockeyhistoria när han blev den första svenska målvakten att väljas i en förstarunda i NHL-draften.

Han tingades då av NHL-organisationen Minnesota Wild och valdes som totalt 20:e spelare i draften. Sedan dess har det varit oklart om Wallstedt skulle komma att ta steget över till nordamerika direkt eller fortsätta i SHL-klubben Luleå.

Under måndagen stod det dock klart att det landar i det sistnämnda där Wallstedt i dialog med NHL-organisationen har bestämt sig för att stanna kvar i svensk hockey under den kommande säsongen. Något som han bekräftade för tidningen NSD i en intervju under måndagen.

– Vi fick beskedet igår. Det blir Luleå Hockey under den kommande säsongen. Det känns väldigt inspirerande och kul. Skönt att ha det gjort och klart. Så man vet var man ska vara. Det ska bli roligt att ta sig an den här kampen, säger Wallstedt till NSD under måndagen.

I Luleå kommer han att fortsatt att utmana Joel Lassinantti om målvaktsposten. Under förra säsongen vaktade Wallstedt Lulåemålet i totalt 22 matcher under grundserien med en sammanlagd räddningsprocent på 90,8%. Under den gångna säsongen var han också uttagen i den svenska JVM-truppen där han fick stå i två matcher.