Efter flera års frånvaro – VSK-mittfältaren gör comeback i landslaget: "Bristande kontakt"

Han har inte spelat i landslaget sedan 2018. Men i den finska trupp som förbundskapten Ari Holopainen presenterat till helgens trenationsturnering i finska Borgå och Villemanstrand finns VSK:s Janne Rintala med. Turneringen är den sista innan VM i mars.

– Det blir kul att försöka visa att jag vill ta en plats. Jag tackade nej till VM för två år sedan för då skulle vi precis få barn och jag ville inte åka till andra sidan jorden då och efter det har det inte blivit något, säger han.

Under fjolårssäsongen när Rintala spelade i allsvenskan med AIK blev han inte uttagen för Finland och han hade över huvud taget inte särskilt mycket kontakt med landslagsledningen.

– Jag vet inte om de resonerade som så att de inte ville ta ut allsvenska spelare, jag vet inte. Det var känslan jag fick men jag hade ganska bristande kontakt med dem.

I december blev han sedan uttagen till turneringen i Åby men fick stå över på grund av en ljumskskada. Istället såg han delar av matcherna via Bandypuls sändningar och imponerades av ett Finland som enligt honom tagit stora steg.

– Jag tyckte att det såg bra ut jämfört med hur det varit tidigare. Finland har många bra spelare nu där de flesta spelar i Elitserien och gör det bra där dagligen. Jag har en känsla av att fler yngre tar sig över till Sverige redan under gymnasieåldern och det tror jag är den främsta anledningen till att Finland blir bättre, att fler skolas här.

I VSK, där Janne Rintala kom in sent under försäsongen, har han varit med de flesta matcherna hittills men han har periodvis fått känna på den tuffa konkurrensen där han fått se matcherna från läktaren.

– Jag tycker att det känts bra. Jag kom in väldigt sent och för egen del var detta en toppenlösning och jag visste att jag skulle få ta det lite som det kom. Ljumsken höll mig borta i två matcher och sedan har jag fått vila några men annars har det varit ruljans med skador och avstängningar så jag har ändå fått spela mycket så det har inte varit några konstigheter.

Inför de sex avslutande matcherna är VSK sexa i den jämna tabellen.

– Starten var inte vad vi önskade såklart men nu tycker jag att vi har en lång rad av bra matcher bakom oss, även om vi tappat poäng i slutet nu några gånger. Men jag tror att vi stärkts av plumparna vi har och vi kommer inte att utsätta oss för de situationerna mer. När serien är såhär jämn har det varit slutspelskänsla i matcherna redan nu på slutet och det tror jag att vi mår bra av inför de sista omgångarna, säger Janne Rintala.

I turneringen i Finland finns även Stefan Edsberg och Henrik Kjellsson med i det svenska landslaget.

FAKTA: Här är den finska truppen till trenationsturneringen

Målvakter:

Jussi Aaltonen, IFK Motala

Kimmo Kyllönen, IFK Vänersborg

Utespelare:

Elias Gillgren, IFK Motala

Tommi Määttä, Edsbyns IF

Ilari Moisala, AIK

Samuli Helavuori, Bollnäs GIF

Juho Liukkonen, IFK Vänersborg

Ere Verhelä, Veiterä

Ville Aaltonen, Bollnäs GIF

Tuomas Määttä, Edsbyns IF

Eetu Peuhkuri, Vetlanda BK

Janne Rintala, Västerås SK

Teemu Määttä, IK Sirius

Jaakko Hyvönen, Narukerä

Niklas Holopainen, IFK Kungälv

Emil Fedorov, Vetlanda BK

Jimi Heinonen, IK Sirius

Rasmus Kettunen, Akilles

Förbundskapten:

Ari Holopainen