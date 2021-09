Efter huvudskadorna – nu öppnar sportchefen för nyförvärv

VIK valde att inleda denna säsongen med en spetsig men tunn trupp med endast sju backar och 13 forwards. Sportchef Patrik Zetterberg har räknat med förändringar i truppen under säsongens gång.

Men nu kan dessa förändringar komma tidigare än planerat.

Redan innan premiären saknades backen Simon Fernholm. I premiären mot Tingsryd fick Mathias From utgå efter en smäll mot huvudet. I onsdagens drabbning med HV71 var det Isac Skedungs tur att drabbas av en huvudskada efter en sen tackling, centern missar nu fredagens match mot Vita Hästen.

Tre skador redan två matcher in i säsongen.

Då öppnar Patrik Zetterberg för att ta in nyförvärv.

– Ja, nånstans måste vi se det i dem banorna. Men samtidigt vill man inte bara agera i stress och iver. Det tycks ändå inte vara några långvariga skador, och i kortare perioder så har vi juniorer som är redo. Men skulle vi gå kort om folk sen när det blir tre matcher i veckan, då blir det tuffare, säger han och tillägger:

– Det finns inte en uppsjö med spelare på marknaden heller. Ska vi ta in något ska det göra skillnad, handlar det bara om bredd då har vi juniorer.

Hur mår Isac Skedung?

– Han kommer undersökas idag (läs: torsdag). Har han hjärnskakningssymptom är han borta i bästa fall 5-7 dagar. Men han var med i bussen igår efter matchen och mådde okej. Så vi hoppas på det bästa och att han kanske kan vara aktuell nästa vecka, säger Patrik Zetterberg.

Mathias From kan dock komma att göra comeback mot Vita Hästen. Forwarden testade att gå för fullt på is under torsdagen.

Hur ser du på de två situationerna där From och Skedung blir skadade?

– Som två olika. From är mer en olyckshändelse. Den igår (läs: onsdag) är bara förbannat onödig. Han (Isac Skedung) är inte ens i situationen när tacklingen kommer.

– Jag kan tycka den bedömningen var konstig, men vi får respektera det, säger Zäta om syftar till att domarna ändrade beslutet från matchstraff till två minuter efter videogranskning.

Behöver spelarna själva ta ett större ansvar?

– Ja, en tackling som igår som är så onödig. Söker upp en spelare och gör en rörelse upp mot huvudet. När man har den ständiga debatten om huvudskador så kan jag vara förvånad att vi inte ser allvarligare på detta. Jag är förvånad att så många spelare går mot huvudet, att respekten för varandra inte är större.

INFÖR NEDSLÄPP: VIK–Vita Hästen

Vad? Omgång 3, hockeyallsvenskan

Var? ABB Arena Nord, Västerås

När? fredag, 19.00

Möjlig laguppställning

Målvakter:

Johan Gustafsson (Linus Ryttar)

Backpar:

Daniel Gunnarsson – Ludvig Jardeskog

Logan Roe – Jimmie Jansson

Ludvig Östman – August Tornberg

Karl Persman (J20)

Kedjor:

Lukas Zetterberg – Mikael Frycklund – Alexander Lunsjö

Marcus Bergman – Alexandre Lavoie – Gabriel Kangas

Anton Svensson – Filip Karlsson – Mathias From

William Wikman – Alexander Rauchenwald – Jesper Johansson

Erik Thorwalls (J20)

Läget i VIK-truppen

Thomas Paananen berättade tidigare i veckan att Simon Fernholm inte tillgänglig för någon matchtrupp den närmaste tiden och förväntas inte vara med mot Hästen heller. Isac Skedung utgick mot HV71 och är inte med. Mathias From är förhoppningsvis tillbaka och redo för spel.

VIK–snackisen

Publiken tillbaka i ABB Arena. Fredagens match mot Vita Hästen ses av många som den moraliska premiären då publikrestriktionerna är borttagna. Nu finns möjligheten att fylla arenan igen och det förväntas ett länge saknat tryck från VIK-supportrarna.