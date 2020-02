Efter målet mot Dalkurd – så förklarar VSK-anfallaren försäsongsformen: "Det får mig att växa"

Se hela intervjun med Douglas Karlberg i spelaren nedan:

Douglas Karlberg var en av VSK:s främsta spelare i den första träningsmatchen mot AIK. Mot Dalkurd fick forwarden en ny chans centralt i anfallet i tränare Askebrands 3–4–3-system.

Det tackade 22-åringen för när han på tilläggstid i den första halvleken stångade in 1–0 till Grönvitt efter ett fint kalibrerat inlägg från Emil Skogh.

– Såg att det var ett inlägg på gång. Min tanke var att vänta in det, få bra tajming i löpningen och sen fick jag en riktigt bra träff på pannan. Då blir det mål, säger Karlberg i VLT:s livesändning efter matchen.

Just kantspelet var centralt i VSK:s anfallsspel i mötet med Dalkurd. Flertal gånger hittade Grönvitt förbi på kanterna och kunde därifrån stoppa in både höga som låga bollar i motståndarna straffområde.

– Det har vi väl pratat om. Jag tycker också att vi gör det bra när vi kommer runt. Emil (Skogh) kom runt en del och även att vi kunnat göra ett till mål, lite tidigare i matchen. Så jag tycker det fungerar bra, säger Karlberg.

Du har spelat centralt i anfallet i de två inledande matcherna. Hur upplever du det?

– Jag har spelat centralt tidigare så det handlar bara om att komma in ännu mer i rollen och få speltid. Då kommer det bli bra.

Känslan är att du har utvecklat ditt spel. Är det medvetet eller har det kommit med förtroende?

– Jag tror att det kommit väldigt mycket med förtroende. Jag känner att jag har väldigt mycket förtroende från tränarna och tycker det känns väldigt bra tillsammans med laget. Men med mer förtroende från tränarna så växer jag.

Matchfakta/Träningsmatch

VSK Fotboll–Dalkurd 2–1 (1–0)

Mål: 1–0 Douglas Karlberg, 2–0 Emil Skogh, 2–1 Eminn Ghozzi.

VSK (3–4–3): Daniel Svensson – Viktor Steen (ut 46), Sean Sabetkar, Jesper Florén (ut 75, in 85) – Filip Almström Tähti (ut 46), Kevin Custovic (ut 85), Samuel Holm, Emil Skogh (ut 75) – Filip Tronêt (ut 46), Douglas Karlberg (ut 46), Brian Span (ut 75).

Ersättare: Pontus Collander (in 46), Albin Sporrong (in 46), William Videhult (in 46), Filip Ottosson (in 46), Renan Faustini (in 75), Carlos Moggia (in 75), David Engström (in 75).