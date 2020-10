Efter nya VSK-raset – Askebrand tydlig om framtiden: ”Vi vet vilken situation vi är i”

Tio minuter förstörde en drömstart på Stora Valla för VSK. Thomas Askebrand, tränare i Grönvitt, konstaterade efteråt att man helt enkelt inte har råd att agera som man gjorde vid Degerfors mål.

– Vi tappar bollen på fel ställen och åker på kontringar och då är Degerfors alldeles för skickliga. Vi har inte råd med det, säger han.

Flera av DIF-målen uppfattades som billiga och vid två tillfällen blev hemmaspelare ståendes ensamma framför VSK:s mål och kunde raka in bollen. Ett problem som Askebrand menar funnit hela säsongen.

– Vi har pratat om det så mycket att vi måste plocka löpet inne i boxen. Det värsta är att jag lägger ner nästan mest tid av alltihop på att stå och gapa om det. Specifika namn på spelare som ska plocka upp sin gubbe och så vidare.

– Men det räcker inte att jag på sidan står och gapar. Någonstans måste man lära sig att komma in i gubben. Och det är något vi pratat om hela säsongen. Ytorna är egentligen helt ointressanta, det är spelarna som är intressanta. Då måste vi gå all in på dem. Det gjorde vi inte och straffades hårt. Vi måste städa av saker som denna på ett bättre sätt. Punkt slut.

Tabelläget blir allt mer prekärt för VSK och laget ligger för tillfället på en negativ kvalplats. Thomas Askebrand har sin tanke klar på vad som måste bli bättre för att de avslutande omgångarna inte ska bli en mardröm.

– Vi vet var vi är och i vilken situation vi är i. Jag tittar inte så jävla mycket på tabellen, det kommer vara tajt hela vägen in. Det är jag övertygad om. Vi får helt enkelt bara gå på nästa match och jobba hårdare.

– I dag förlorade vi mot ett bättre lag men i många av de andra matcherna så känner jag att vi har varit väl så bra, ganska bättre än motståndarna. Men vi behöver bli bättre i båda boxarna och det har vi pratat om hela säsongen, säger VSK-tränaren.

Matchfakta/Superettan

Degerfors IF–Västerås SK 4–1 (3–1)

Mål: 0–1 (12) Filip Tronêt, 1–1 (34) Victor Edvardsen, 2–1 (39) Axel Lindahl, 3–1 (43) Christos Gravius, 4–1 (57) Victor Edvardsen

Varningar, DIF: –. VSK: Moussa Traoré, Jonas Hellgren.