Efter rån mot ungdomar – nu vill polisen få in iakttagelser

Anmäl text- och faktafel

Polisen går ut på sin hemsida med att man söker kontakt med personer som kan ha sett eller hört något i anslutning till de här två rånen.

Det ena rånet skedde vid 17-tiden, lördagen den 13 februari. Då åkte en tonårspojke mellan 15-18 år 3:ans buss mellan centrala Västerås och Ormberget. På bussen närmade sig en man tonåringen, visade ett vasst föremål och tvingade till sig bland annat hörlurar och mobil. Tonåringen klev av bussen medan mannen åkte vidare.

Det ska ha suttit ett tiotal personer på bussen som inte uppfattade eller reagerade på händelsen. Nu vill polisen komma i kontakt med de som färdades med bussen för att höra om de kan ha sett eller hört något.

Det andra rånet skedde dagen efter, söndagen den 14 februari, vid klockan 18.30-tiden. Då blev en pojke under 15 år rånad av flera personer på en parkering i närheten av Mikaelikyrkan på Hammarbacksvägen. Under vapenhot med något vasst föremål tvingades även den här pojken lämna ifrån sig hörlurar och mobil. I samband med rånet blev pojken slagen, men behövde inte uppsöka sjukvård. Även här vill alltså polisen få kontakt med personer som gjort observationer före, under eller efter rånet.

I båda fallen pågår förundersökning om rån och polisen ser allvarligt på händelserna. Det är oklart om det finns något samband mellan rånen.

Tips och iakttagelser lämnas till polisen via 114 14 eller polisens hemsida "Tipsa polisen".