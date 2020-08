Efter regeringens publik-besked – VIK måste prioritera: ”En chans att vara på plats”

Under fredagsförmiddagen höll kulturminister Amanda Lind och inrikesministern Mikael Damberg en pressträff där de bland annat meddelade att regeringen kommer att remittera två förslag för att förbereda för lättnader i förbundsförordningen. Det ena förslaget handlade om serveringställen och det andra förslaget påverkar idrotten där publiksituationen varit ett stort samtalsämne sedan corona-läget satte stopp för publik på läktaren.

– Det andra handlar om att göra ett undantag för vissa evenemang med sittande publik som kan arrangeras på ett smittsäkert sätt. Förslaget innebär att undantaget för sittande publik ska kombineras med en övre deltagargräns, sa Damberg under pressträffen.

När VLT pratar med VIK:s ordförande Pär Södergren välkomnar han att regeringen visar sig alltmer välvillig inför idrotts-Sveriges önskan om lättade publikrestriktioner.

– Det kom inget riktigt besked, som vi hade hoppats på, inleder Södergren. Det var mer en önskan från regeringens sida. Det var dock ett steg i en positiv riktning. Man visar att man lyssnat på idrotten i Sverige.

Frågan är hur stor påverkan lättade publikrestriktioner har för VIK ekonomiskt? Från regeringens sida kom inga konkreta siffror på hur många åskådare som ska släppas in eller hur stor andel av varje given arena som ska tillgängliggöras för åskådare, under fredagen.

Vid samma tid förra året hade VIK sålt 1 500 säsongskort, på torsdagen var klubben uppe i 457 stycken.

– Det är inte bara biljettintäkterna som påverkas, poängterar Södergren. Många av våra partnersamarbeten bygger på bland annat exponering och event i arenan, där vi har räknat med att det ska vara publik på plats. Sedan har vi kioskförsäljning och annat. Det här är ganska komplexa frågor.

Kan er årskortsförsäljning komma att ta fart efter dagens besked?

– Ja, en sådan effektivt kan det bli. Med vissa restriktioner kommer troligtvis inte alla som vill köpa en lös biljett kunna vara på plats, utan vi måste prioritera säsongskortsinnehavare. Det blir ett sätt att åtminstone säkra en chans att kunna få vara på plats under matcherna.

Hur ser du på avvägningen mellan företagspartners och "vanliga" årskortsinnehavare när det kommer till eventuell närvaro under era hemmamatcher?

– Vi har inte titta på det än. Vi vet inte vad vi ska rätta oss efter just nu. Vi lägger energi på det vi vet och sen får vi ta de andra frågorna vart efter situationen klarnar baserat på fakta.

Under fredagseftermiddagen ska Södergren vara med på ett möte med hockeyallsvenskan, där man ska analysera läget och se hur man ska gå vidare efter dagens besked.

Det är ingen risk/möjlighet att datumet 2 oktober som är satt som premiärdag för hockeyallsvenskan förändras efter dagens besked från regeringen?

– Nej, det bedömer jag inte ska förändras. Som jag förstod de eventuella lättade publikrestriktionerna så skulle de börja gälla från 1 oktober, vilket gör att vi bör få ett konkret besked om hur många åskådare vi får ha senast i mitten på september.

Att ha publik på matcherna är viktigt ur flera aspekter.

VIK:s ansvarige för biljetter och administration, Bernt Thorén, konstaterar att det är en väldigt viktig inkomstkälla, men tycker också att det har stor betydelse på hockeyn i sig.

Hur viktigt är det att supportrarna ställer upp med biljetter och säsongskort, även om ni inte kan ta in all publik?

– Klart att det är jätteviktigt, det är en del av budgeten med biljetter och seriekort, säger Thorén. Det är jätteviktigt, för publikfritt det skulle inte hålla, det är en stor del, inte bara ekonomiskt utan även sportsligt.

Han tycker att både stämning och prestation kan bli lidande när matcherna spelas utan publik närvarande på arenorna.

– Det var som mot Färjestad, det blir inte på riktigt liksom, det är en stor del som fattas. Man ser själv att spelarna inte tar i det där lilla extra när man till exempel sett fotboll på tv.

– Man vill ha sin tolfte spelare i ryggen i fotbollen och hos oss den sjätte, det vill man ju ha. Det sportsliga är också stort, men pengamässigt ligger det i budgeten såklart, säger Bernt Thorén.