Efter sju års slit kan de snart flytta in i sitt 1800-talshus – se förvandlingen här

Flera gånger frågade de om ägaren ville sälja, men fick nobben. Men plötsligt en dag fick de veta att ägaren gått bort, och de satte då en lapp på dörren och skrev att de var intresserade av att köpa gården.

– Vi förklarade att vi ville rusta och förvalta gården, trots skicket. Många andra hade nog rivit och byggt nytt, säger Anders Häggström.

Det hela slutade med att de fick köpa gården, som då var förfallen och i dåligt skick.

– Så fort vi köpt huset åkte vi på en planerad semester i USA på tre veckor, men vi ville bara hem och börja rusta huset.

Innan de började göra någonting blev huset dokumenterat.

– Västmanlands läns museum var här och besiktigade huset ur byggnadsvårdsperspektiv. 95 procent av våra vänner undrade varför vi inte bara rev alltihop och byggde nytt.

Men det var inte att tänka på för paret. Huset röjdes och kvar blev bara ett skal.

– Taket hade rasat in, och det mesta var i så dåligt skick att det bara var att börja riva. Glasverandan var kvar, den plockade vi ner för att spara och göra i ordning senare.

På bilder som paret tagit under renoveringens gång syns hur grundligt de rustat, ett imponerande arbete in i minsta detalj. I stort sett allt från rensning av grunden under golvet, till timmer, tak och skorsten är bytt.

– Först fick vi ställa balkar i vardagsrummet så att huset inte skulle falla ihop. Stod man på golvet i rummet, eller egentligen på marken, och tittade upp så såg man himlen.

170 meter timmer är bytt på huset. Taket är omlagt med nytt trätak under, medan takpannorna är renoverade och återanvända. Ett riktigt slitgöra.

– Men inte en sekund har vi tänkt att vi struntar i det här. Vi tycker om planlösningen, huset är byggt som bondgård någon gång i mitten av 1800-talet.

På fastigheten finns en grävd brunn och utedass. Men i och med att huset i princip byggts om har den moderna världen flyttat in.

– Det fanns kommunalt vattennät fram till tomten, så det har vi grävt fram själva till huset. Även fiber har dragits fram genom byalaget. Vi har grävt ett nytt enskilt avlopp som är dimensionerat dubbelt så stort mot vad som krävs, eftersom vi troligen kommer att bygga gäststuga, kanske stall och annat som kräver avlopp.

Golvet i hallen och det enda som är nytt i själva planlösningen, nämligen badrummet som tidigare var ett förråd, får golvvärme.

– Men även i badrummet har vi valt att köpa porslin som har en gammal design, även om det kostar mer, säger Frida.

Innan Anders och Frida började med mastodontprojektet hade de ingen erfarenhet av att bygga. Men de gör ändå det mesta själva.

– Det tar tid, men vi lär oss under tiden. Vi är noga och då får vi som vi vill ha det. Och för att spara på kostnader köpte vi en grävmaskin så att vi kan göra grävjobb själva.

– Vi har letat och samlat på oss sådant som vi vill använda. Vi har modifierat och ändrat och förbättrat allt eftersom.

Till exempel är det nya golvet i matrummet 150 år gammalt, begagnat men hyvlat, 30 millimeter tjockt och ett par decimeter breda tiljor.

Det har inte varit en dans på rosor, och under resans gång har familjen också unnat sig semestrar, varit ute och seglat. Och fått barn.

– Första året var vi här varje helg och gjorde mycket med hjälp av kompisar. Men sedan blev jag gravid och låg inlagd en stor del av graviditeten, och när vår son kom hade vi inte så mycket tid att jobba på huset. Så ett år gick utan att vi kunde göra så mycket.

Nu efter sju år börjar det likna ett färdigt hem. På undervåningen. Om man ser det med familjens ögon, vilket man lätt förstår när man jämför med bilderna från hur det såg ut innan. Övervåningen får vänta några år till.

– Det vi har förstått är hur stor kärlek vi har, som fortfarande efter sju år är gifta. Och att vi kan mer än man tror.

Hon tycker också att man ska våga ta kontakt och prata med folk som jobbar med sådant man inte kan själv. De har fått god hjälp av vänner även om vissa delar varit lejda på professionella yrkesmän.

– Vi vill säga att man ska våga tro på sina drömmar. och våga stå för dem. Och alla som tyckte att vi skulle riva blev mer en drivkraft för oss, och nu tycker de att det blivit så fint.

Drömmen har varit att kunna flytta in till jul, men det kommer att ta längre tid.

– Förhoppningsvis till sommaren, säger Anders Häggström.

