“Efter skogsbranden” – ett musikaliskt drömspel om skuld och samvete

Under tiorasten tar skogen bakom skolan fyr och brinner upp. My beskylls för att ha antänt den, men den anklagade ställer oss frågan om verkligheten verkligen behöver vara så som den beskrivs. Vi förs in ett musikaliskt drömspel där vi bland svedda eldhärjade stammar får möta en lekfull klon, den bluesgnolande gubben i stubben och den sure vaktmästaren.

Ida Karlsson Wretling och Mathias Wiik träffades först för 20 år sedan när han var ledare för ungdomsteatergruppen hon då var medlem i.

– På den tiden var jag den vuxne 21-åringen och Ida den lilla 17-åringen i min teatergrupp, nu 20 år sedan är vi plötsligt jämngamla, säger Mathias Wiik.

I Västerås är han framför allt känd som den ena delen i humorduon Jonas & Mathias tillsammans med Jonas Öhrn och deras arbete med improvisationsföreställningar. Just nu arbetar Mathias Wiik också tillsammans med revymakaren Anders Stark med att skapa sommarteater på Vallby friluftsteater.

Saxofonisten Ida Karlsson Wretling är i grund och botten västeråsare, men är nu verksam som frilansmusiker med bas i Malmö där hon leder jazzkvartetten IDKA Jazz, spelar i Kathrine Windfield Big Band och i frirörelsejazz-duon Medi tillsammans med Emeli Ek.

Hon kom och tänka på Mathias Wiik och kontaktade honom för att höra ifall de skulle göra något tillsammans.

– Jag vill gärna arbeta mer i Västerås och både jag och Mathias har arbetat mycket med improvisation, vilket förenar oss, säger Ida Karlsson Wretling.

På idéplanet befann de sig först både bland dinosaurier och ute i rymden, men den stora skogsbranden 2014 inspirerade dem till att skriva och sätta upp just “Efter skogsbranden”. Ida Karlsson Wretling kompositioner sträcker sig från blues och jazz till modern elektronisk musik.

– Det är ett musikaliskt drömspel och just musiken är central i föreställningen, säger Ida Karlsson Wretling.

“Efter skogsbranden” riktar sig främst till barn i mellanstadieåldern. Fyra föreställningar spelas nu på 4:e teatern, två i morgon och två på måndag. Mathias Wiiks och Ida Karlsson Wretlings förhoppning är att de ska kunna spela den för skolor och i andra sammanhang när restriktionerna lättar och pandemin avtar.