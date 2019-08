Efter tränarbytet – fick nöja sig med kryss: "Konstigt att vi inte gjorde flera mål"

Sala FF har haft en turbulent vecka då den spelande tränaren Rigest Hysko valde att lämna sin post. In klev spelarna Jakob Eklund och Velat Ucmaz och tog över tränarrollen. I hemmamatchen mot Säters IF under fredagskvällen blev det 1–1 efter att just Jakob Eklund lyckades rädda en poäng till serieledande Sala FF i den 80:e matchminuten.

– Det var en trevande första halvlek. Jag vet inte riktigt vad vi höll på med stundtals. De tog ledningen rättvist. I andra steppade vi upp rejält och vi dominerade. Rätt sjukt att vi inte gjorde flera mål, vi hade några bollar på mållinjen, säger Jakob Eklund.

Har den turbulenta veckan spelat in i matchförberedelserna?

– Jag kan bara gissa, men kanske. Det som har sagts i frågan räcker gott och väl, vi har lagt det bakom oss och det enda som vi fokuserar på är matcherna som återstår.

Kommer du och Velat Ucmaz ändra något taktikmässigt i fortsättningen?

– Nej, inte direkt. Vi har ett vinnande koncept så det hade varit dumt att förändra något. Vi vet hur vi vill spela, säger Jakob Eklund.

FAKTA

Slutresultat: 1–1 (0–1)

Målskyttar, Sala: Jakob Eklund

Publiksiffra: Okänt