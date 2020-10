Efter två år av tystnad – sparkade VSK-bossen talar ut: ”Därför fick jag lämna”

När Tor-Arne Fredheim i veckan blev klar som ny tränare för Ljungskile SK var det en återkomst till en klubb han varit i tidigare. 2014 förde Hallstahammar-sonen LSK till en sensationell tredjeplats i superettan.

– Vi mötte bland andra Hammarby inför över 32 000 åskådare, minns 57-årige Tor-Arne när han tagit plats inne på brasseriet och bageriet Bagarstugan i centrala Norrköping. Vi gav tillbaka våra tilldelade biljetter, så att Hammarby kunde trycka in extra mycket folk.

Med på planen fanns en ung Ken Sema.

– Det var här jag träffade Sema och hans föräldrar första gången. Vi åt en lunch och jag ville värva Ken till Ljungskile. Syftet med att träffas alla samtidigt var att jag ville försäkra mig om att han skulle klara av att flytta hemifrån och ner till västkusten. Han bodde hemma och hade aldrig tagit hand om sig själv.

Sema skrev på ett treårskontrakt och började bilpendla med Fredheim från Norrköping.

– Men han var så målmedveten och tränade så mycket extra att han bara åkte hem någon gång i månaden. Resten är historia, nu är han proffs i italienska Udinese och landslagsman.

Tor-Arnes egna spelarkarriär var som bäst i allsvenska IFK Norrköping 1984-1992, med ett minnesvärt guld 1989. Parallellt med fotbollen passade han på att utbilda sig till träslöjdslärare och arbetade under sju år i skarven mellan spelarkarriären och tränarkarriären på 90-talet som det, innan han återvände till IFK Norrköping som assisterande tränare, huvudtränare och sportchef under de kommande sju åren.

– Jag var 38 år när jag kom in som tränare i IFK och var ganska ensam som ung tränare. På den tiden var de flesta tränarna i allsvenskan betydligt äldre, rutin och pondus ansågs väldigt viktigt. Samtidigt var familjen viktig för mig. När det tog slut i IFK hade jag tre små barn och min fru hade ett bra jobb, så hon ville inte flytta runt.

Tor-Arne blev kvar i staden, återvände till läraryrket, tränade det lokala division II-laget Sleipner och förde upp det till toppen av division I. Därefter bytte han till seriekonkurrenten Sylvia, där laget tog sig till superettan-kval 2011, men föll på mållinjen.

– Min resa som tränare är lite annorlunda får man säga. Jag har gått från allsvenskan ner till division II och sedan upp till superettan igen. Men oavsett i vilken division jag varit har jag alltid älskat fotbollen och snabbt blivit ett med klubbarna jag varit i. Redan som junior i Hallstahammar tränade jag ett av HSK:s damlag.

Efter åren i Ljungskile väntade nya utmaningar.

Ett halvår i Assyriska FF följdes av en säsong i FC Trollhättan, innan Fredheim nappade på VSK.

Grönvitt hade två år innan klubbat igenom en femårsplan för att nå allsvenskan, men halkat efter sin egen framtidsvision och harvade fortfarande i division I.

– Jag kom till VSK i december 2017. Det var turbulent med olika falanger i styrelsen. Ungdomssidan hade varit en egen förening och skulle gå in i klubben igen. Jag var tvungen att lägga mycket tid på att få ungdomsspelare att stanna i klubben. Jag försökte bygga upp ett förtroende bland de talanger som fanns kvar.

Fredheim skrev i sin managerroll kontrakt med bland andra de lovande namnen Samuel Dahl och William Videhult och han gjorde klart för dem att det skulle öppnas upp möjligheter att få träna extra med A-laget om de presterade.

– Jag tycker att vi gjorde det bra och började bygga upp någonting proffsigt. Dahl såldes senare till AIK och Videhult är i VSK:s A-lag nu.

Säsongen skulle bli en skakig berg- och dalbana av uppgång och fall.

– Truppen var nästan klar när jag började, så jag fick inte som mycket medel till att värva. Det var en trupp som var väldigt skadedrabbad. Vi fick in Ravy Tsouka och Brian Span i januari, samtidigt som Filip Tronêt var långtidsskadad med en oklar diagnos. Det gjorde att vi trots allt klarade oss rätt bra under försäsongen och i början av serien.

– Jag kom in det tredje året i klubbens femårsplan och då skulle klubben egentligen redan ha varit i superettan. Klubben ville inte ändra planen, utan vi skulle ta oss upp 2018 och sedan var topp-fyra i superettan mitt andra år, för att sedan gå upp i allsvenskan mitt tredje år.

Fredheim ville inte dra i handbromsen och revidera femårsplanen, utan han gasade på.

– Jag gillar utmaningar. Jag hade inga problem med det där, jag har alltid jobbat mot tydliga målsättningar. Det som krävs är att man bygger en organisation som håller hela vägen.

Tor-Arne tycker att VSK hade det mesta i organisationen; trupp, arena, gym och en rad personer på sportsliga nyckelpositioner.

– Vi hade nog allt på plats förutom läkarteam och sjukgymnastik. Det gjorde att vi fick problem, eftersom vi hade så mycket skador i truppen. Jag tvingades ta spelare till Norrköping för att träffa IFK Norrköpings specialist Dale Reese. I tre omgångar gjorde jag det, bland andra var Tronêt på besök. Jag försökte driva på för att VSK skulle göra någonting, men ingenting hände, så därför löste jag det på egen hand.

Trots omfattande skadebekymmer så toppade laget division I-tabellen inför sommaruppehållet.

Då börjar det bubbla och fräsa på allvar bakom kulisserna.

Klubbledningen såg med egna ögon att man var på god väg att äntligen ta sig tillbaka till superettan.

Därför enades man med Fredheim om att förstärka truppen med nya spelare inför hösthalvan av serien.

Det här var ett läge ingen inblandad hade för avsikt att missa.

Fredheim ville värva Varbergs Bois Tobias Carlsson (nu i BK Häcken), Nyköpings BIS Christian Kouakou (nu i IFK Göteborg) och Carlstad Uniteds John Junior (nu i Dalkurd FF).

Samtidigt gjorde den hägrande superettan i horisonten att Fredheim inte ville inleda diskussioner, än mindre förhandla, om kontraktsförlängningar med spelare vars avtal skulle löpa ut efter säsongen.

13 spelares kontrakt var utgående, men Tor-Arne valde att bara förhandla med två av dessa spelare under säsongen.

Det skapade osäkerhet, frustration och frågetecken i truppen.

– Vi visste inte i vilken division vi skulle spela, därför valde jag att avvakta med vissa spelare. Dessutom var skadeläget väldigt oklart för många spelare.

Under loppet av en sommarvecka förändrades allt för Fredheim. Från att sitta och rita upp framtidsplaner om superettan och allsvenskan för att springa ikapp den haltande femårsplanen, till att under den följande hösten ges tid att sörja sin avlidne far.

– Min pappa var sjuk under året och jag fick möjlighet att träffa honom oftare än vanligt tack vare närheten till Hallstahammar. Det blev begravning under hösten och jag fick annat att tänka på än mitt avsked från VSK.

Utåt handlade snacket och skriverierna om att spelarna var missnöjda med sin tränares ledarstil. Tor-Arne erinrar sig en incident.

– Jag stoppade (Birahim) Sarr från att träna vid ett tillfälle. Han var skadad och läkare hade avrått honom från att träna, men han ville göra det ändå. Jag sa till Sarr att det inte var okej att bete sig så.

Fredheim ställer hårda krav på sina spelare för att nå de uppsatta resultatmålen och för att lyckas handlar det om att få spelarna att utvecklas.

– Vissa spelare i en trupp är redan på en nivå och dem jobbar jag inte så mycket med, medan andra spelare ser jag utvecklingspotential i och då kan jag vara väldigt krävande. De spelare som kan hantera mitt sätt tar sig ofta dit jag tror att de kan ta sig, men det är en tuff resa.

Missnöjet var bredare och djupare än enstaka händelser, det fick Fredheim bokstavligen svart på vitt den där veckan. Han tystnar för en stund, skjuter undan sin tomma assiett och målar upp en A4-stor rektangel på bordet med pekfingrarna.

– Styrelsen hade pratat med spelarna. Jag fick ett papper presenterat för mig av ledningen, där det stod vad spelarna tyckte om mig, att jag är si och att jag är så.

Exakt vad det stod på papperet vill inte Tor-Arne berätta, men innebörden och budskapet var att han skulle bytas ut.

– Styrelsen ville först få mig att stanna, men att jag skulle utföra andra arbetsuppgifter i klubben. Vi hade svårt att komma överens, så jag tog kontakt med facket.

Uppgifter om att Fredheim köptes ut från sitt treårskontrakt för ett miljonbelopp, tillbakavisas av honom själv.

– Nej, en sådan uppgörelse gjorde vi inte. Min månadslön fortsatte bara att ticka.

I helgen väntar ett återseende mellan Fredheim och VSK, när Grönvitt reser ner till västkusten för att möta Ljungskile.

– Det var tråkigt att det blev som det blev, men VSK är en fin klubb som jag fortfarande följer. Jag önskar allt gott för VSK.