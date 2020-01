Efter veterinärernas larm – nu ska antalet förgiftade katter minska

Anmäl text- och faktafel

– Antalet fall ökade extremt under hösten, säger Madelene Johansson som är veterinär vid Strömsholms djursjukhus.

Hon berättar att musgiftet alfakloralos blev godkänt för privatpersoner att använda för något år sedan. Under våren och sommaren 2019 fick djursjukhuset bara in enstaka förgiftningsfall, men under hösten ökade det lavinartat.

– Vi började föra statistik över fallen i oktober och i november hade vi fått in cirka 45 fall varav 90 procent var drabbade katter.

De första förgiftningssymtomen är ryckningar i öronen, att katten tappar balansen och blir vinglig för att sedan börja krampa och bli medvetslös. Om katten inte får hjälp så sjunker dess kroppstemperatur och hjärtfrekvensen går ner så att den till slut dör.

Precis som medlet påverkar mössen som får det i sig. Katter får i sin tur i sig giftet genom att äta mössen.

– En mus blir ett lätt byte när den är förgiftad, konstaterar Madelene Johansson.

Efter att veterinärer vid specialistdjursjukhuset i Strömsholm, tillsammans med kollegor i Uppsala, dokumenterat det stora antalet ökade förgiftningsfall så slog man larm till Kemikalieinspektionen.

– Det är oroväckande att våra husdjur drabbas på det här sättet.

Det tar nog upp till ett år innan vi märker av det.

Veterinärernas larm hade effekt. Den 17 december ändrade inspektionen villkoren för att få använda musgift med alfakloralos. Efter det datumet får medlet bara användas yrkesmässigt av utbildad personal som har särskilt tillstånd, som till exempel anställda vid Anticimex.

”Villkoren ändrades på grund av oacceptabla risker för djurs hälsa”, skriver Kemikalieinspektionen på sin hemsida där det också påpekas att medlet varken får användas av eller säljas till privatpersoner.

På Strömsholms djursjukhus har man ännu inte sett något genomslag av de ändrade villkoren.

– Nej, det tar nog upp till ett år innan vi märker av det.

Om ens katt blir drabbad finns det inget man som djurägare kan göra själv. Misstänker man förgiftning är det raka vägen till närmaste djursjukhus som gäller.

Majoriteten av de katter som kommit in till Strömsholm är upphittade, omärkta katter. Katter som går ute fritt ska vara märkta eller chippade så att ägaren går att spåra.