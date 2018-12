Bostadspriserna i Västmanland sjunker igen

Anmäl text- och faktafel

De senaste tre månaderna har bostadspriserna i Västmanland sjunkit med 4 procent och villapriserna med 2 procent, enligt Svensk Mäklarstatistik.

Prisutvecklingen vände nedåt redan under 2017 – men det har fluktuerat och efter sommaren såg kurvan ut att plana av och till och med vända uppåt.

I oktober och november har priserna gått nedåt igen. Priserna låg i november på samma nivåer som för två år sedan i länet – med ett snittpris på ungefär 18 000 kronor per kvadratmeter för bostadsrätter. Det är en markant skillnad jämfört med mars 2017 då snittpriset låg som högst, på 20 183 kronor per kvadratmeter. För villorna inträffade motsvarande toppnotering i augusti 2017. Under 2018 har villapriserna i Västmanland varit någorlunda stabila.

Sett till hela riket har bostadsrättspriserna varit oförändrade de senaste tre månaderna medan villapriserna har sjunkit med 2,5 procent. I november sjönk priserna jämfört med i oktober.

– Uppgången kom av sig, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, till Dagens Nyheter.

Han räknar inte med stigande priser i närtid. I december och januari brukar intresset på marknaden vara svalare. Först till våren kan prisutvecklingen ta en ny riktning, tror han.