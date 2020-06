Ekonomiexperten: Bostaden är en gökunge i studentbudgeten

Det är bra att vi i Sverige kan studera utan att vara beroende av föräldrars ekonomi eller egna sparpengar. Studiemedelssystemet har också som mål att göra studier möjliga oberoende av social eller ekonomisk bakgrund.

I höst kan den som studerar på heltid få 10 860 kr per månad (4-veckorsperiod). Studiemedlet består av lån (7 568 kr) och bidrag (3 292 kr). Man kan få för som mest 240 veckor, det vill säga 12 heltidsterminer.

Det är inte alltid som de pengarna räcker. Framförallt spelar boendekostnaden och tillgång till bostad stor roll. SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, ger regelbundet ut rapporter om just detta. De granskar många högskoleorter och tilldelar dem grönt, gult eller rött ljus utifrån förutsättningar att klara SFSs krav. Det gäller t.ex. tillgång till bostad inom viss tid, med förstahandskontrakt och till rimlig kostnad. Många av städerna inom Mittmedias område får grönt ljus. Men universitetsstäderna Uppsala, Stockholm, Lund och Göteborg får rött ljus. Studenterna själva säger också att nyproducerade bostäder ofta har alldeles för hög hyra.

Hur kan då en budget se ut för en nybakad student? Boendet på många håll kostar mellan 3 000 och 5 000 kr. Swedbanks kalkyl visar att andra utgifter kan gå på drygt 7 200 kr. En hyra på mer än 3 600 kr gör att budgeten inte går runt. Visserligen kan man snåla genom att köpa litteratur begagnat eller låna, inte åka kommunalt och skippa tidningen, men samtidigt ingår inte utemat, hemresor eller pengar till nöjen i de nödvändiga utgifterna. De flesta behöver därmed ha en buffert med sig i bagaget eller jobba extra under lov eller terminer.

Att ha andra inkomster är utan problem i år då regeringen tillfälligt slopat inkomstprövningen av studiemedel. Annars leder en för hög inkomst till återbetalning av hela eller delar av både lån och bidrag. Som inkomst räknas lön, räntor, utdelningar och vinst vid försäljning av värdepapper och bostad.

Sedan går det att ansöka om bostadsbidrag. Som mest kan en person under 29 år få 1 300 kr i bostadsbidrag per månad. Bostaden får inte vara större än 60 kvadratmeter och normalt krävs förstahandskontrakt. Men bidraget har en tuffare inkomstprövning än studiemedel. Stipendier räknas in, förutom lön och kapitalinkomster, samt 80 procent av bidragsdelen i studiemedlet. Finns större tillgångar än 100 000 kr påverkar även de.

Inkomsterna här räknas per kalenderår, vilket är ett problem för den som påbörjar eller avslutar studier under ett år. I år blir det extra märkligt när studiemedel inte inkomstprövas alls och bostadsbidraget fortfarande har samma gränser som tidigare. Om man har studiebidrag börjar bostadsbidrag reduceras redan vid en årslön på knappt 14 700 kr.

SFS lyfter upp problemen med bostadsbidraget. I en enkät svarar 38 procent av studenterna att de inte vill söka bidrag för att slippa riskera återbetalning. Var fjärde känner inte ens till att studenter kan söka.

Här borde reglerna ändras. Om bostadsmarknaden inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, speciellt för unga vuxna, så behöver stödfunktioner bli bättre. Inkomstgränserna bör höjas, och det redan i år. Sedan kan kalenderårsberäkningen ändras till halvår eller månad. Eller varför inte slopa inkomstprövningen helt för högskolestuderanden? Det är studier som ska vara i centrum inte letande av bostad.

Att tänka på:

Är hyran på 10 eller 12 månader per år?

Vad kostar hemförsäkring och lokaltrafik på orten?

Kan bostadsbidrag bli en hjälp?

Utrusta hemmet billigare med begagnat.

Tar du bara ut bidraget – då har du förbrukat de veckorna, även för lån.

Behöver du sälja fonder eller bostad i år? Om du inte har bostadsbidrag – sälj före årsskiftet.