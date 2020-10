Elevernas robotbygge i lego kan bli bäst i Skandinavien

Anmäl text- och faktafel

I matsalen har borden dragits undan efter fredagens lunch. I mitten står robotbanan som alla väldens tävlande länder utgår ifrån. Runt bordet står eleverna för att betrakta varandras robotegenskaper. Av alla tio robotarna ska nu tre utses för att tävla i den Skandinaviska robotturneringen i Borlänge fredagen den 6 november. Den Skandinaviska vinnaren går sedan vidare till den internationella tävlingen.

Tävlingen arrangeras av First Lego League (FLL) som är en kunskaps- och teknologisk tävling som sträcker sig över åtta veckor, världen över, där målet är att inspirera barn till att bli ingenjörer, problemlösare och forskare.

Ville, Luka och Axel är först ut med sin robot och läraren Jan Cederblad noterar poängsättningen på whiteboardtavlan. De får höga poäng genom att klara så många av banans olika hinder som möjligt under två och en halv minut.

Hindren kan till exempel vara att få en legogubbe att åka nedför en rutschkana eller lyfta en hävstång. Beroende på hur väl momenten utförs sätts olika poäng.

Sjätteklassarna ska också göra en monter där de presenterar sina lösningar och arbetssätt utifrån temat. Eleverna Max Björnström och Ronja Helenius som går i klass 6:3 har tillsammans med sina gruppkamrater utgått ifrån ungas stillasittande vid dator- och mobilspel.

Som lösning på problemet ska speltiden baseras på individens rörelse via ett chip som ska mäta puls, steg och hastighet när man till exempel skjuter ett skott med hockeyklubban. Chipet ska finnas i en digital klocka och när klockan lyser grönt har man vunnit speltid. Chipet förs sedan in i sin spelkonsol som ställer in hur länge man får spela, beroende på hur länge man har rört på sig.

– Det är roligt att göra detta och ganska mycket att tänka på. Först kändes det tråkigt att inte hamna i samma grupp som sina kompisar. Men sen märkte man att det är roligt att arbeta med vem som helst, säger Max Björnström.

Ronja Helenius håller med och tillägger.

– Bara man vill och försöker samarbeta kan man arbeta med vem som helst, säger hon.

Egentligen skulle presentationen av elevernas montrar också presenteras i Borlänge. Men på grund av corona kommer det hållas digitalt.

– Det känns lite tråkigt men funkar ändå, säger Max Björnström.