Elin stoppade blodigt slagsmål – alla andra tittade bara på: ”Hade kunnat eskalera något helt otroligt”

Under fredagskvällen fick Elin Laakkonen rycka in och dra isär två killar som slogs blodiga i Hallstahammar centrum. Trots det tiotalet andra åskådare runt om var Elin den enda som ryckte in. "Man borde ha mer civilkurage, en dag kanske det är du eller dina barn som ligger där", säger Elin.