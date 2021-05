Elina, 42, har öppnat butik i city: ”Jag brukade smyga omkring här”

Jag går från VLT-huset, rundar hörnet vid Frank in på Köpmangatan och strax efteråt finns porten som leder till innergården där Västerås nyaste blombutik finns.

Elina Jensvang har inte öppnat än men har redan två kunder i butiken när jag kommer. När två till kommer och vi redan är fyra i den lilla lokalen frågar de försynt utifrån om de får komma in.

Lokalen är perfekt för en unik blombutik som Elina ville ha och den gamla byggnaden matchas med möbler och krukor från hennes morfar.

– Han är 99 och har flyttat till "pensionärshotell" som min pojke brukar säga. Så vi har sålt hans stora hus i Dingtuna och jag har fått skåpen, borden, gamla krukor och vaser. Jag försöker återvinna, det är en del av konceptet. Man kanske kan köpa en dyrare växt men få en fin billig kruka. Allt behöver inte vara nytt. Sedan har jag nyare grejer också.

Elina Jensvang har varit florist i åtta år, men det är först nu hon har öppnat eget, mitt i en pandemi.

Varför just nu tro?

– Saker kom till mig. Min plan var egentligen att öppna om ett år. Sedan fanns det här lokalen, människor runt mig var intresserade av samarbeten så saker bara hände medan jag satt stilla i båten. Tanken med att starta eget var att jag ville utvecklas. Jag ville vara kreativ på ett annat sätt än vad jag var. Jag vill vara kreativ för folket, för Västerås.

Elinas plan är att skapa en liten mötesplats i city där man förutom att handla blommor kan komma in och ta en kaffe.

– Det ska inte vara den här stereotypa blomsterbutiken. Det var därför jag återkom till den här lokalen för jag blev erbjuden flera andra. Jag brukade smyga omkring här och kika på luncherna och jag kände att det är här jag ska ha min butik. Lugnet på innergården är fantastiskt, säger Elina och fortsätter:

– Jag tycker det är jätteviktigt att värna om city och inte ligga ute i en galleria utan att försöka göra något genuint och lite annorlunda. Jag vill få city att blomstra genom att erbjuda en blomstrande oas mitt i stan.

Nu är det ju bröllopssäsong, vilka trender ser du där?

– Ett tag skulle alla ha vitt och nu några år har det varit väldigt vilt. Det ska se handplockat, egengjort ut. Många har gjort sina egna buketter. Nu är det väldigt blommigt, det gillar jag. More is more. Men det är även en vild känsla, de är inte så enkla, kompakta och släta. Sedan har vi blomstertrenden med torkade blommor, som också är stor.

Vilka krukväxter är trendiga?

– Palettbladet är jättetrendigt. Bladbegonia, kaktus, oxalis. Allt som har kontraster med mörka och ljusa blad som plattbladen. Stora växter är populära.

Palettbladet är verkligen stort, jag ser det överallt. Hur ska man sköta det?

– Palettbladet är en slags nässla, den kan bli sjukt stor. Men dutta, den får inte bli för blöt och den får inte blir för torr. Jag skulle säga en miniskvätt var och varannan dag och halvskuggigt till ljust. Man kan även plantera den ute om man vill. Det är väldigt lätt att ta sticklingar, som man sätter i vatten och som rotar sig supersnabbt.

Elina Jensvang

Ålder: 42 år

Bor: Västerås

Gör: Florist, egen företagare, driver Blomliv på Köpmangatan

Familj: 11-årig son

Instagram: @blomliv_florist_elina

Facebook: Blomliv Florist Elina