Här är hetaste snackisarna från VSK–Tellus: "Skönt nytänk med musik inför hörnor"

VSK hade till en början svårt mot Tellus som tog ledningen efter elva minuter – men man kom tillbaka snabbt och tog ledningen med 2–1.

I andra halvlek spelade VSK ut gästerna totalt och gick ifrån till en klar 7–1-seger. Och därmed är man fortfarande med i racet om andraplatsen där man slåss med Sandviken om den åtråvärda platsen.

Jumbons chockstart

Att Tellus skulle ha någon chans borta mot giganten VSK hade ingen räknat med. Men i den första halvleken stod tabelljumbon upp bra och chockade hemmalaget rejält när man tog ledningen efter elva minuter. Elias Engholm kom i en snabb kontring och tog avslutet strax utanför straffområdet där bollen letade sig in i det bortre hörnet bakom Henrik Kjellsson.

Jonebys superskott

VSK bjöd på flera läckra mål men det sista var det allra snyggaste. Lagkaptenen Magnus Joneby avslutade målfesten med kvällens mäktigaste skott när han drog till från drygt 30 meter. Bollen letade sig upp i krysset och det gick ett härligt sus bland hemmafansen.

Skönt nytänk vid hörnor

Hörnorna haglade tätt under matchen i ABB Arena. Totalt 25 stycken. Och då passade det ju perfekt med VSK:s nytänk vid just hörnor. Under det korta avbrottet när spelarna ställde upp spelades det musik. En klockren idé som förbättrar atmosfären runt matcherna och höjer pulsen.

MATCHFAKTA:

VSK–Tellus 7–1 (2–1)

Mål: 0–1 (11) Elias Engholm (Markus Karlsson), 1–1 (15) Magnus Joneby (Simon Folkesson), 2–1 (19) Martin Landström (Simon Jansson), 3–1 (54) Joel Engström (Simon Jansson), 4–1 (63) Martin Landström (Mikael Olsson), 5–1 (84) Robin Andersson (Martin Landström), 6–1 (87, straff) Joel Engström, 7–1 (89) Magnus Joneby.

Utvisningar: VSK: 1x10. Tellus: 1x10.

Hörnor: 14–11.

Domare: Hans Hellgren.

Publik: 752.