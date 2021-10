Ellvin efter VSK-Gais: ✓Han var ren klass ✓Underkänt ✓Det kommer krävas

✔ Matchen mot Gais var första hemmamatchen sedan publikrestriktionerna släpptes. 1 698 personer kom. Är det en godkänd publiksiffra?

– Det korta svaret är ju nej. Jag tycker ju inte det är godkänt med tanke på den långvariga frånvaron av liveidrott för många västeråsare och kalibern på match. VSK Fotboll kämpar för sin överlevnad i superettan och behöver stadens stöd, att det då inte kommer fler än cirka 1700 personer är för dåligt.

– Samtidigt har pandemin ändrat många människors beteenden. Alla har fått lära sig, och upptäcka att idrott gör sig väldigt bra även från tv-soffan, kanske speciellt en regnig tisdag i oktober som den här. Sen ska man inte underskatta att många troligtvis fortfarande känner sig lite oroliga för att ge sig ut i större folkmassor. Det kommer ta tid att få tillbaka publiken på arenorna, men jag måste säga att det var en fantastiskt känsla och ljudkuliss som de 1700 på plats ändock bjöd på.

✔ Med Erik Björndahl tillbaka var Filip Tronet återigen förpassad till bänken. Är det rätt att låta stjärnan endast agera inhoppare i sluttampen av säsongen?

– Det är väl ingen hemlighet och knappats något någon som läser VLT har missat att jag är svag för Filip Tronêt. Han har egenskaper som kan avgöra matcher och som kommer vara viktiga för VSK under sluttampen. Men med det sagt är jag i dagsläget inte helt övertygad om att han ska in i startelvan.

– VSK har finfin form spelmässigt. Erik Björndahl gjorde ingen supermatch mot Gais men han och Tronêt är inte samma spelartyper och konkurrerar inte på det sättet. Sen har vi Taha Ali, och honom petar man inte. Just nu tycker jag heller inte att han ska ha platsen före Emil Skogh eller Simon Gefvert på kanterna, de har spelat sig in under tiden Tronêt varit avstängd.

✔ Simon Johansson klev fram och gjorde tre mål mot Gais. Men var inte Pedro Ribeiros återkomst minst lika viktig för att kunna säkra tre poäng?

– Brassen var klass, rakt igenom. Titta bara på den rajden han gjorde tidigt i första halvlek. Plockade bollen på egen planhalva, gjorde några motspelare på väg upp på mittfältet, gjorde några till och visp var han framme i straffområdet. Det såg ju galet enkelt ut. Det enda jag kan vara kritisk emot var väl möjligen att han försökte passa bollen istället för att spela...

– I övrigt helt lysande. Jag tror inte att alla förstår hur viktig han är för VSK:s spel med bollen. Han kan med en ”enkel” passning slå sig förbi en hel lagdel och sätta Grönvitt i farligheter. Att han sedan står rätt allt som oftast skadar ju inte heller som mittback.

✔VSK har nu en poäng upp till säker mark med sex matcher kvar att spela. Hur stora chanser ger du VSK att greja detta? Och hur många poäng till kommer krävas?

– Innan matchen mot Gais sa jag att nio poäng på de fyra närmaste matcherna, mot bottenkonkurrenter, skulle räcka för ett säkrat kontrakt. Jag håller nog fast vid det. Då landar man på 33 pinnar och det tror jag man klarar sig på.

– Men med det här spelet, och behövliga självförtroendet som denna seger gav, så tror jag att VSK kan ta fler poäng än så. Jag var inte orolig innan ikväll, jag är än mindre orolig efter.