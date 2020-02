Ellvin: "Fullständigt hjärnsläpp – men ge inte upp cupen ännu VSK!"

VSK gjorde två enkla misstag och bjöd IFK Göteborg på segern. Nonchalans, nervositet eller tecken på brister i försvarsspelet?

– Måste man välja en? Skulle nog inte säga något av dem. I fallet Sean Sabetkar har jag svårt att hitta en annan förklaring på skeendet än att det var fullständigt hjärnsläpp, blackout. I alla fall i kombination med att kommunikationen mellan honom och Samuel Holm var bristande.

– Sen tycker jag nog att det är viktigt att påpeka att det är ett allsvenskt storlag man möter. VSK blir stenhårt straffade av två förvisso grova missar men IFK var sylvassa när läget gavs.

Pedro Ribeiro och Ahmed Awad gjorde debut för VSK. Hur skötte de sig?

– Awad kan vi lägga åt sidan. Hans inhopp på knappa kvarten gjorde honom inte rättvis. Det kommer ta ett tag innan han kommer in i ett nytt spelsystem, och den tiden måste han också få. Där finns kvaliteter som kommer bli nyttiga för VSK.

– Lite liknande läge för brassen Ribeiro, det kommer ta ett tag att acklimatisera sig. Hade dock några fina aktioner mot IFK Göteborg som visar att han har god teknik och spelförståelse. Sen tycker jag att det är viktigt att förstå att man inte bör jämföra honom med två betydligt rörligare centrala mittfältare som Samuel Holm och Kevin Custovic som båda varit ypperliga i det grönvita presspelet. I Pedro Ribeiro kommer man få något annat.

Nu väntar ytterligare ett allsvenskt motstånd nästa vecka i form av Sirius. Är det i praktiken kört nu för VSK att vinna gruppen och gå vidare i svenska cupen?

– Nej. Men vinst mot Sirius (som vann med 8–1 mot Sollentuna) är ett måste. Vinst där, då kan det bli ett getingbo i den här gruppen och VSK har ett skapligt läge inför hemmamötet med Stockholmsklubben.

Matchfakta/svenska cupen

IFK Göteborg–Västerås SK 2-0 (2-0)

Mål: 1–0 (12) Giorgi Kharaishvili, 2–0 (28) Robin Söder

Publik: 2 511

Så startade VSK: Anton Fagerström – Sean Sabetkar, Calle Svensson, Pontus Fredriksson (ut 78) – Samuel Holm, Kevin Custovic, Pedro Ribeiro (ut 63), Emil Skogh – William Videhult, Douglas Karlberg (ut 76), Brian Span.

Ersättare: Daniel Svensson, Jesper Florén (in 63), Filip Almström Tähti, David Engström (in 78), Jonas Hellgren, Albin Sporrong, Ahmed Awad (in 76)